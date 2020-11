Wi-Fi VPN: Sikkerhetstips for gratis offentlige nettverk

Hvordan et VPN stopper hacking via Wi-Fi

La oss anta at noen prøver å hacke telefonen din via et Wi-Fi med et packet sniffing -program. Hvis Wi-Fi-nettverket er usikret, kommer denne Wi-Fi-hackeren til å kunne lese trafikken din umiddelbart.

Hackere på offentlige trådløse nettverk vil ikke kunne lese noen data inni denne krypterte tunnelen.

La oss nå si at du prøver å koble deg til hotellets trådløse nettverk, men du kobler ved et uhell til en hackers falske trådløse nettverk i stedet. Uten noen ekstra sikkerhet, kan hackeren lese og endre enhver ukryptert kommunikasjon, eller til og mer injisere ondsinnede koder på enheten din.

Med ExpressVPN forhindrer den krypterte tunnelen imidlertid hackere i å lese, injisere eller endre noen data.

Wi-Fi-hackere kan også bruke et mellommannsangrep (MITM) for å bryte kryptering og imitere nettsteder du besøker så de kan snappe opp trafikken din uten at du vet det.

Sjekk ut videoen under for å se ExpressVPN stoppe et MITM-angrep i sanntid: