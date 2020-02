Come utilizzare ExpressVPN per giocare online

ExpressVPN dispone di app semplici da usare per migliorare l'esperienza di gioco su un'ampia gamma di piattaforme, inclusi Windows, Android, Mac e iOS. Oppure prova l'app ExpressVPN per router compatibili, che ti consentirà di proteggere qualsiasi dispositivo nella tua rete, incluse console di gioco come PlayStation e Xbox sulle quali non è possibile installare direttamente una VPN.

Se utilizzi una console di gioco per video in diretta o on-demand, il servizio MediaStreamer incluso in ExpressVPN può aiutarti a sbloccare quello che desideri senza problemi di buffering, ma questo non offre la stessa privacy e benefici offerti da una VPN.

Utilizza una VPN per tutti i giochi più popolari

Con la protezione da attacchi DDoS e ping ridotto, ExpressVPN rende l'esperienza di gioco più piacevole. Funziona su computer, smartphone, tablet e console di gioco (tramite l'app per router), quindi non avrai problemi a utilizzarla per giocare con Minecraft, Rain City, Fortnite, Mobile Legends: Bang Bang e PUBG su qualsiasi dispositivo.

Come fa una VPN a ridurre il ping?

Percorsi di connessione più brevi tra te e i server di gioco possono ridurre la latenza e il lag in generale. Ciò significa che i pacchetti di dati sono in grado di spostarsi più velocemente tra il tuo computer e il server di gioco, riducendo qualsiasi ritardo visibile tra le tue azioni e ciò che accade nel gioco, dandoti così un vantaggio. Solitamente, connettersi al server VPN più vicino al server di gioco offre le migliori prestazioni.