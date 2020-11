Cos'è Network Lock?

Network Lock è automatico?

Proprio così! Network Lock si attiva in automatico. Il tuo traffico internet verrà automaticamente interrotto in caso di improvvisa interruzione della VPN o se la tua rete è instabile. Una volta che la connessione VPN sarà ripristinata, tornerai a navigare in pochi istanti.

Gli utenti di Windows e Mac possono disattivare Network Lock in pochi clic, mentre per Linux sono necessari solo un paio di comandi. (Non è consigliato disattivare Network Lock, ed esso non può essere disattivato sull'app di ExpressVPN per i router)