Sia che tu stia cercando una VPN per Brawl Stars per iOS o Android, ExpressVPN ha un'app per te. Ci vogliono solo pochi minuti per scaricarle dall'App Store o dal Play Store, così sarai di nuovo nel tuo gioco in un attimo.

I giocatori PC che usano emulatori possono semplicemente scaricare la versione per Windows dell'app di ExpressVPN sull'host, e questo gestirà anche il traffico internet dell'emulatore. Nel caso in cui gli utenti Linux riescano davvero a far funzionare Brawl Stars su Waydroid, abbiamo anche un client Linux nativo.