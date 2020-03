Non tutti i server proxy sono dannosi per natura, ma è estremamente difficile dividere quelli dannosi da quelli semplicemente innocui. Un test su oltre 20 mila servizi proxy ha scoperto che quasi tutti iniettano una qualche forma di malware.

Anche la velocità è un elemento importante da prendere in considerazione. I server proxy gratuiti sono generalmente sovraffollati con utenti che cercano di ottenere un passaggio gratuito su quella che finisce per diventare un'autostrada lenta e congestionata. Una VPN premium è come un tunnel privato per te e i tuoi dati, ottimizzato costantemente per una stabilità e velocità maggiori.