In cosa si differenzia una VPN da un DNS?

In aggiunta al suo servizio principale VPN, ExpressVPN offre anche un modo per cambiare le impostazioni del tuo DNS in modo che solo alcuni contenuti attraversino i suoi server, lasciando che il resto del traffico di rete sia gestito normalmente dal tuo ISP.

Tuttavia, proprio come un server proxy, questo servizio DNS non include un tunnel sicuro per il traffico di rete, il che lo rende leggermente più veloce, ma lo lascia anche più soggetto a interferenze da parte di terzi. Inoltre, modificando le impostazioni del tuo DNS non nascondi il tuo indirizzo IP, poiché non tutto il traffico viene reindirizzato attraverso il server DNS. Se vuoi restare anonimo e proteggere le informazioni che ti scambi online, hai bisogno di una VPN.

Scopri di più a proposito dei server DNS privati di ExpressVPN.