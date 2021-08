Ottieni la migliore VPN per giocare online a FIFA

Se stai giocando su Windows o Mac, iscriviti a ExpressVPN e scarica le sue app. Per console di gioco come PlayStation, Xbox, Switch, utilizza l'app ExpressVPN per router. Non sei pronto per un router VPN? Il tuo computer Windows o Mac può essere utilizzato come “router virtuale”.

Oltre a salvaguardare dati e file all'interno di una rete crittografata, ExpressVPN protegge anche da potenziali attacchi DDoS (distributed denial of service) durante il gioco. Puoi inoltre utilizzare la nostra VPN per ridurre i tempi di ping tra vari server di gioco, connettendoti a posizioni più vicine agli host di rete.

Se l'ISP (provider di servizi internet) sta intenzionalmente limitando determinati tipi di traffico di rete, una VPN può bypassare queste restrizioni e ripristinare le velocità di rete ai livelli predefiniti. In alcuni casi, gli utenti hanno persino segnalato velocità di gioco più elevate.