Come cambiare indirizzo IP

Voglio accedere a un sito o un servizio non disponibile nella mia regione. Mi basta cambiare indirizzo IP?

Sì, nella maggior parte dei casi. In alcuni casi però, i siti e i servizi internet utilizzano diversi metodi per stimare la tua posizione e il tuo indirizzo IP è soltanto uno di questi.

Oltre al tuo indirizzo IP, i siti web possono determinare la tua posizione anche attraverso le informazioni che vengono condivise dal tuo browser come i dati del GPS, la posizione della tua rete mobile o il tuo punto di accesso Wi-Fi. Se il sito o il servizio utilizza queste informazioni per determinare la tua posizione, potrebbe essere necessario utilizzare un altro metodo per nascondere la tua posizione oltre a cambiare indirizzo IP.

Se stai utilizzando l'app di ExpressVPN, ma hai comunque problemi ad accedere a un determinato sito o servizio, prova a utilizzare le estensioni per browser di ExpressVPN per Chrome o Firefox. Queste estensioni nascondono la tua posizione modificando la geolocalizzazione del tuo browser in modo da farti apparire nella stessa posizione della VPN.

Alcune app mobile utilizzano i dati di geolocalizzazione del tuo dispositivo e per questo motivo, potrebbe essere necessario disattivare i servizi di localizzazione o utilizzare un'app che nasconda la tua posizione oltre a ExpressVPN.