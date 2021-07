Scarica la migliore VPN per giocare con Google Stadia

Dov'è disponibile Google Stadia

Google Stadia è disponibile in Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. In futuro sarà disponibile anche in altri paesi.

Gli abbonati dovranno fornire l'indirizzo di fatturazione di un paese in cui il servizio è disponibile. Si prevede che non tutti i giochi di Google Stadia saranno disponibili in tutti i paesi. Ciò significa che gli abbonati che si recano in un altro paese, potrebbero non essere in grado di accedere ai giochi acquistati nei rispettivi Paesi.

Una VPN può aiutarti a spostare la tua posizione in un altro paese, in modo da poter accedere al tuo account e giocare ai tuoi giochi preferiti, ovunque ti trovi.