Bien qu'il existe de nombreux VPN gratuits, il convient de se demander comment ces fournisseurs peuvent se permettre d'offrir leurs services gratuitement. Pour assurer une connexion rapide, privée et sécurisée à chaque utilisateur, ExpressVPN paye pour un réseau de localisations serveurs hautement performants dans 94 pays. Des développeurs web et des designers chevronnés optimisent les applications d'ExpressVPN et créent des fonctionnalités liées à la protection de la vie privée telles que Threat Manager.

Tous les fournisseurs de VPN gratuits ne compromettront pas votre confidentialité en ligne, mais si un VPN gratuit est malveillant, il peut utiliser de nombreuses techniques pour monétiser votre trafic internet, incluant la conservation et la vente de votre historique de navigation, l'injection de publicités ciblées et de spams dans votre navigateur, ou même l'enregistrement des noms d'utilisateurs et des mots de passe.