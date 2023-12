Téléchargez le meilleur VPN pour Samsung Smart TV

Accédez à toutes les applis et à tous les services dont vous avez besoin pour le travail, le streaming et le gaming.

Masquez votre adresse IP et votre localisation pour empêcher le suivi de votre activité de navigation et de vos métadonnées.

La connexion à ExpressVPN est rapide et facile . Il vous suffit de vous abonner, de télécharger l'appli et de vous connecter !

Vous ne pouvez pas télécharger de VPN sur une Samsung Smart TV. Toutefois, vous pouvez profiter de la confidentialité et de la sécurité d'ExpressVPN sur votre Samsung Smart TV en installant ExpressVPN sur votre routeur, si ce dernier est compatible. En savoir plus.

Bien qu'il existe des VPN gratuits disponibles, aucun d'entre eux n'est comparable à ExpressVPN lorsqu'il s'agit de confidentialité, de sécurité, de performance et de support client. Si vous recherchez un essai VPN , abonnez-vous à ExpressVPN et profitez de notre garantie 30 jours satisfait ou remboursé.

une équipe de développeurs et de designers qui créent, maintiennent et optimisent constamment les applis et le réseau ExpressVPN

une équipe d'agents formés en support client disponible 24h/24 et 7j/7 via messagerie instantanée

Bien qu'il existe de nombreux VPN et proxys gratuits, il convient de noter que ces fournisseurs offrent leurs services gratuitement mais avec des fonctionnalités limitées ainsi que de nombreuses mises en garde - le principal étant la collecte potentielle de vos données et leur revente.

Changez votre adresse IP et masquez votre localisation en ligne. Protégez-vous contre les sites web, les applis et les services qui veulent vous traquer.

Profitez de vos films, séries, sports, documentaires préférés et bien plus. Bénéficiez également d'une bande passante illimitée !

La meilleure manière d'utiliser un VPN sur votre Samsung Smart TV est d'installer ExpressVPN sur un routeur Wi-Fi compatible. Vous pourrez profiter des avantages complets de confidentialité et de sécurité d'un VPN sur tous les appareils connectés à votre routeur. Pour la configuration la plus facile, obtenez le routeur Aircove d'ExpressVPN qui offre une protection VPN intégrée. (Un abonnement ExpressVPN actif, vendu séparément, est requis pour les fonctionnalités VPN.)

