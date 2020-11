Protégez votre vie privée

ExpressVPN anonymise votre connexion Internet en masquant votre adresse IP. Il chiffre également vos données en transit, les rendant bien plus difficiles à intercepter pour les hackers.

De plus, nos serveurs à Francfort, Cologne et Darmstadt vous permettent d'avoir une connexion rapide et sécurisée lorsque vous utilisez Internet en Allemagne.