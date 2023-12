Vous bénéficiez déjà des avantages d'un VPN sur Firefox en termes de confidentialité et de sécurité si vous vous connectez à ExpressVPN sur votre appareil via les applications pour Mac, Windows et Linux. Mais pour profiter des avantages supplémentaires de l'extension de navigateur (Bloquer WebRTC et votre géolocalisation ainsi que la fonctionnalité HTTPS Everywhere), suivez les étapes suivantes :

Abonnez-vous à ExpressVPN si vous ne l'avez pas encore fait. Téléchargez l'extension de navigateur ExpressVPN sur Firefox. Cliquez sur l'icône de l'extension ExpressVPN et connectez-vous.