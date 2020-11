Pourquoi utiliser un proxy pour le Mexique ?

Plus de 58 millions de personnes utilisent Internet au Mexique, ce qui représente 45% de la population. C'est une augmentation de plus de 100 % sur les dix dernières années. Malheureusement, des menaces numériques telles que la surveillance gouvernementale, la conservation des données, et les problèmes de hacking ont également pris de l'importance.

C'est pourquoi il est plus important que jamais pour les internautes au Mexique d'utiliser un VPN (réseau privé virtuel) pour se protéger. ExpressVPN ajoute à votre connexion un chiffrement AES 256 bits ainsi qu'un tunnel VPN sécurisé, ce qui rend votre trafic Internet invisible aux yeux des hackers et des fournisseurs d'accès Internet au Mexique ou ailleurs dans le monde.

Le meilleur dans tout cela, c'est qu'ExpressVPN masque votre adresse IP, ajoutant un niveau supplémentaire de sécurité et d'anonymat à toutes vos activités en ligne. Vous pouvez utiliser ExpressVPN pour avoir une adresse IP mexicaine où que vous soyez dans le monde, ou avoir une adresse IP américaine lorsque vous vous trouvez au Mexique. Ou choisissez parmi les 160 localisations dans 94 pays du monde.

