La plupart du temps, je suis en dehors des États-Unis, mais j'aime regarder ma série télévisée préférée. ExpressVPN me permet de le faire partout où je suis, et je n'ai pas à m'inquiéter de voir le message d'erreur proxy sur mon écran.

En dehors des utilisations évidentes comme surfer discrètement sans avoir à sacrifier ma liberté numérique, pour moi, un Anglais expatrié aux Etats-Unis, ce service VPN me permet de regarder la TV britannique, la seule chose de chez moi qui me manque vraiment !

La connexion à ExpressVPN est rapide et facile . Il vous suffit de vous abonner, de télécharger l'appli et de vous connecter !

L'utilisation d'un VPN pour votre Smart TV vous permettra d'accéder en toute sécurité à de nombreux sites et contenus, où que vous soyez. En plus de vous permettre de contourner la censure, un VPN crypte également votre trafic et permet de contourner le bridage des FAI .

Les VPN gratuits ne sont pas recommandés pour le streaming sur les Smart TV car ils n'offrent pas les mêmes avantages en matière de confidentialité et de sécurité qu'un VPN payant . Beaucoup ne fonctionnent pas comme annoncé, certains peuvent même revendre vos données, et la plupart laissent vos réseaux vulnérables aux attaques.

Absolument ! ExpressVPN est disponible sur un grand nombre d'appareils, y compris les ordinateurs, les smartphones et les consoles de jeux. Jusqu'à huit appareils peuvent se connecter simultanément à ExpressVPN avec un seul abonnement. Et si vous installez ExpressVPN sur votre routeur Wi-Fi, tous les appareils connectés à ce routeur seront protégés, quel qu'en soit le nombre.

En savoir plus sur l' engagement d'ExpressVPN pour la protection de la vie privée et sur sa politique de confidentialité .

ExpressVPN est d'abord et avant tout une société de confidentialité et ne conserve donc aucun journal d'activité ni de connexion . ExpressVPN ne conserve également jamais de données qui permettraient à quiconque de retracer une activité ou un comportement de réseau spécifique à un utilisateur individuel.

Non. MediaStreamer permettra à votre appareil d'accéder au contenu qui serait autrement bloqué, mais il le fait sans les avantages de confidentialité offerts par le tunnel VPN et le chiffrement. Pour utiliser une Smart TV avec toute la protection d'un VPN, connectez-la à un routeur VPN à l'aide de l' appli ExpressVPN pour routeurs .

Les Smart TV ou téléviseurs intelligents sont des téléviseurs connectés à Internet. Bien qu'il existe de nombreuses marques, modèles et systèmes d'exploitation de Smart TV, presque toutes les Smart TV ont des applis qui vous permettent de regarder des émissions de télévision et des films à partir de services de streaming comme Netflix , Hulu , et HBO , qui peuvent tous être consultés en toute sécurité avec un VPN.

Pour Samsung, Android, Sony, Apple TV, Fire Stick, Chromecast, Roku, et plus

Need help? Chat with us!