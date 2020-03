VPN vs. serveur proxy

D'un point de vue technique, un serveur VPN est un serveur proxy ; les termes « VPN » et « proxy VPN » sont interchangeables, bien qu'ils fassent généralement référence aux serveurs HTTPS. Si le serveur proxy utilise HTTPS (également appelés TLS, et auparavant SSL), il est alors en fait très similaire à un VPN, bien qu'un proxy web serve uniquement à chiffrer le trafic web, tandis qu'un VPN achemine et chiffre toutes sortes de trafics à travers ses serveurs.

Un serveur VPN nécessite davantage de permissions sur l'appareil local qu'un simple proxy web et exige généralement que les utilisateurs installent une appli distincte. Toutefois, pour utiliser un proxy, il est possible que chaque application doive être configurée séparément, et modifier la localisation serveur proxy désirée peut nécessiter une reconfiguration complète.