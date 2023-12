Accédez à toutes les applis et à tous les services dont vous avez besoin pour le travail, le streaming et le gaming.

Bien que le VPN intégré de Brave assure un certain niveau de protection aux utilisateurs du navigateur, il existe quelques différences essentielles par rapport à une offre de VPN haut de gamme. Tout d'abord, il ne propose pas un grand choix de serveurs pour un spoofing de localisation flexible. De plus, il n'est pas encore doté d'un système de coupure du réseau (kill switch), bien qu'il soit en cours d'élaboration.

Brave dispose d'un pare-feu et d'un VPN intégrés, mais il s'agit d'une fonctionnalité payante qui n'est actuellement disponible que pour Android et iOS. Elle chiffre le trafic entre votre appareil et internet.

Protégez votre localisation et surfez en toute sérénité grâce à l'extension Brave d'ExpressVPN. Lorsque vous vous connectez à l'un des serveurs d'ExpressVPN, vous bénéficiez d'une adresse IP différente et pouvez faire croire que vous vous trouvez dans un autre pays. Vous évitez ainsi la discrimination tarifaire basée sur la localisation et vous assurez de préserver la confidentialité de votre identité.

Protégez votre vie privée en empêchant les sites web de déterminer votre véritable adresse IP et votre localisation . Certaines applications sont sujettes aux fuites WebRTC, qui pourraient révéler votre véritable IP même lorsque vous utilisez un VPN. L'extension ExpressVPN pour Brave prévient ce problème en bloquant WebRTC. Préservez facilement la confidentialité de votre localisation, protégez votre identité et profitez d'une expérience en ligne sécurisée.

La protection de la vie privée et la sécurité en ligne sont des droits fondamentaux, quelle que soit votre langue. C'est pourquoi notre extension VPN pour Brave est disponible dans plus de 17 langues .

Vous n'êtes plus qu'à deux doigts de bénéficier d'une meilleure confidentialité en ligne et d'accéder librement à tous les sites internet que vous souhaitez. Activez la protection VPN directement depuis la fenêtre de votre navigateur Google Chrome, Brave ou Vivaldi. Les applis ExpressVPN et les extensions de navigateur permettent à chaque utilisateur de se connecter facilement à notre réseau.

Sécurisez votre activité en ligne, modifiez votre IP et plus encore avec l'extension ExpressVPN pour Brave

