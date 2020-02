Comment fonctionne un VPN en France

Un VPN (réseau privé virtuel) est le moyen le plus simple et le plus efficace de protéger vos données personnelles et de masquer votre identité aux yeux de votre fournisseur d’accès Internet. En vous connectant à un serveur VPN sécurisé, votre trafic Internet passe par un tunnel chiffré qui le rend invisible pour tous, ExpressVPN compris.

Lorsque vous vous connectez à un serveur VPN, vous naviguez sur Internet avec une nouvelle adresse IP, et votre propre IP est masquée. Cette nouvelle IP correspond à la localisation du serveur VPN que vous avez choisi. Si vous vous connectez à un serveur français depuis la France, vous aurez également une nouvelle adresse IP. Votre anonymat en ligne est ainsi garanti.