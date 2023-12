Threat Manager est disponible sur les applis ExpressVPN pour iOS, Android, Mac, Windows et Linux. Le bloqueur de publicités et le contrôle parental sont disponibles sur Android, iOS et Windows. Ils seront bientôt disponibles sur Mac et Linux. Si vous avez Aircove, notre routeur VPN, toutes ces fonctionnalités de protection avancée sont disponibles par défaut et peuvent être appliquées à n'importe quel appareil connecté à Aircove, même les smart TV ou les appareils domestiques intelligents.