Hanki paras Google Stadia -VPN pelaamista varten

Google Stadian hinnat ja pelit

Google on ilmoittanut, että tilaustasoja on kaksi. Perustason Stadia-tilaus, joka on saatavilla vuonna 2020, on ilmainen. Käyttäjät tosin maksavat silti jokaisesta pelistä. Stadia Pro on saatavilla nyt ja sen kuukausihinta on 9,99 Yhdysvaltain dollaria. Sen lisäksi jokainen peli maksaa. Stadia Pro tarjoaa korkeamman tason visuaalisen ilmeen ja äänentoiston, kun sitä käytetään Chromecast Ultralla.

Niiden, jotka haluavat pelata julkaisun alkuvaiheessa, täytyy ostaa 129,99 Yhdysvaltain dollarin arvoinen Premier Edition -paketti, joka sisältää Chromecast Ultran, peliohjaimen ja kolmen kuukauden palvelun. Ei ole tiedossa, milloin pelaajat saavat pääsyn Stadiaan ilman Premier Edition -paketin tilaamista.

Google Stadian pelilista kasvaa nopeasti. Se sisältää jo huiman määrän pelejä, kuten Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Metro Exodus ja Assassin’s Creed Odyssey.