Hanki paras VPN Amazon Luna -pelien pelaamiseen

Suositeltu internet-yhteyden miniminopeus Lunan käyttämiseen on 10Mbps. VPN lisää yhteyteesi ylimääräisen salauskerroksen, joka saattaa hidastaa yhteyttäsi. ExpressVPN:llä on kuitenkin huippunopea, jatkuvasti optimoitava verkosto, joten tuskin huomaat eroa.

Jos yhdistät Twitch- ja Luna-tilisi, voit katsoa Twitch-striimauksia suoraan Lunalta ja jopa hypätä suoraan peliin Play on Luna -nappia painaen. Lunan tavoin Twitchkin on Amazonin tuote, joten niiden yhdistämisestä on hyötyä molempiin suuntiin.

Amazon Luna tarjoaa tilattavaksi kaksi pelikanavaa, Luna+:n and Ubisoft+:n, ja lisää on tulossa. Käyttäjät voivat tilata jomman kumman tai molemmat kanavat.

Luna on Amazonin pilvipelipalvelu. Se tarjoaa laajan valikoiman pelejä, joita voi pelata monenlaisilla laitteilla ja verkkosovelluksilla, kunhan käytettävissä on vain nopea internet-yhteys. Lunan pelejä voi pelata Xbox One -ohjaimella, DualShock 4 -ohjaimella, Razer Kishi Universal -ohjaimella tai Amazon Lunan omalla ohjaimella.

