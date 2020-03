Kaikki proxy-palvelimet eivät toimi pahantahtoisesti, mutta voi olla vaikea erottaa pahat proxyt harmittomista. Kun yli 20 000 välityspalvelinta testattiin, havaittiin että lähes kaikki niistä syöttävät jonkinlaisia haittaohjelmia.

Nopeus on toinen tärkeä tekijä. Ilmais-proxyt ovat usein tukossa, kun suuri määrä käyttäjiä yrittää saada ilmaisen kyydin. Lopulta tulos on kuin hidas ja ruuhkainen moottoritie. Ykkösluokan VPN on kuin vain sinulle ja tiedoillesi varattu yksityistie, jota optimoidaan jatkuvasti vakaaksi ja nopeaksi.