Kuinka käytät VPN:ää Pokémon Go:n pelaamiseen

Jos et mistä tahansa syystä ole tyytyväinen Pokémon Go:n pelaamiseen ExpressVPN:ää käyttämällä, ota yhteyttä tukeen ensimmäisen 30 päivän kuluessa, niin saat täyden hyvityksen. Niin yksinkertaista se on.

Jotkut käyttäjät ovat ilmoittaneet saaneensa “kevytbannit” muutamaksi tunniksi, koska Pokémon Go -sovellus tunnisti sijainnin äkillisen muutoksen tai eron IP-osoitteen sijainnissa ja laitteen GPS-sijainnissa. Saat parhaan tuloksen, kun valitsemasi VPN-palvelin vastaa sijaintia, jonne virtuaalinen GPS-sijaintisi on asetettu.

Et ExpressVPN:llä yksinään. ExpressVPN:n avulla pystyt vaihtamaan IP-osoitteesi sijaintia , mutta Pokémon Go käyttää GPS-sijaintiasi, ei IP-osoitettasi , määrittelemään sijaintisi pelissä. Sinun täytyy väärentää GPS-sijaintisi napataksesi Pokémoneja jossakin toisaalla.

Avaa ExpressVPN-sovellus ja valitse turvallinen VPN-palvelinsijainti, joka täsmää väärennyssovelluksessa valitsemasi GPS-sijainnin kanssa. Käyttäjät ovat alttiita Pokémon Go -banneille, jos he muuttavat GPS-sijaintiaan ilman, että he käyttävät VPN:ää valitakseen sitä vastaavan palvelinsijainnin.

GPS-sijainnin väärentäminen Androidilla tai iPhonella vaatii kolmannen osapuolen sovelluksen*, ja sellaisen lataaminen saattaa vaatia laitteesi roottaamisen tai jailbreakkaamisen. ExpressVPN ei pysty suosittelemaan mitään tiettyä sovellusta, koska sovellusvalikoima vaihtelee jatkuvasti, ja joidenkin niistä käyttöön saattaa sisältyä riskejä, mutta voit hakea verkosta hakusanalla “pokemon go spoofing” löytääksesi luotettavimmat vaihtoehdot. Kun väärennyssovelluksesi on asennettu, käytä sitä valitaksesi alueen, jolla haluat napata Pokémoneja.

Pokémon Go on äärimmäisen suosittu, mutta jotkin maat estävät pelaajia käyttämästä joitakin sen ominaisuuksia tai lataamasta sitä ollenkaan. Jotkin verkot estävät pelaajia nappaamasta Pokémoneja koulun tai työpaikan ympäristössä. Voit poistaa tällaiset Pokémon Go -rajoitteet käyttämällä VPN:ää.

