Mikä on Network Lock?

Network Lock on ExpressVPN-katkaisukytkin. Se pitää tietosi turvassa pysäyttämällä kaiken internet-liikenteen VPN-yhteyden katketessa, kunnes suojaus palautetaan. Kun Network Lock on käytössä, ExpressVPN:n yksityisyyden ja turvallisuuden suoja on tukenasi myös silloin, kun virtavalo vilkkuu, kun vaihdat Wi-Fi-verkkoa, tai kun tietokone on menossa pois päältä. Se on vakio-ominaisuus Windowsille, Macille, Linuxille ja reitittimille saatavissa ExpressVPN-sovelluksissa.