Hanki paras VPN FIFA:n moninpelaamiseen

FIFA 20 on saatavilla Windowsille, macOS:lle, PlayStation 4:lle, Xbox Onelle ja Nintendo Switchille. FIFA 21 on saatavilla Windowsille, macOS:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X:lle/S:lle, Nintendo Switchille ja Google Stadialle.

FIFA on EA Sportsin kehittämä erittäin suosittu jalkapallopelisarja. Julkaisuvuodestaan 1993 lähtien pelisarjaa on rikastettu monen monella nimikkeellä, kuten seuraavilla spin-off-peleillä: FIFA World Cup, UEFA Champions League, FIFA Street ja FIFA Manager. Myöhempiin FIFA-julkaisuihin sisältyy muun muassa lisensoituja, kansainvälisten jalkapalloliigojen nimikkeitä, kuten Englannin Valioliiga, Italian Serie A, Ranskan Ligue 1, Japanin J1 League, Australian A-League ja Etelä-Korean K-League.

Need help? Chat with us!