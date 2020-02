Lataa yksityisesti

Älä enää jaa kaikkea internet-palveluntarjoajasi kanssa

Internet-palveluntarjoajasi on porttisi Internetin maailmaan. Se pystyy näkemään kaikki sivustopyyntösi, internet-hakusi ja latauksesi. Voitko kuitenkaan täysin luottaa siihen? Kyseessähän on loppujen lopuksi yritystoimintaa harjoittava taho. On mahdollista, että se jopa myy internet-liikennetietojasi kolmantena osapuolena toimiville ostajille kuten valtion agenteille tai muille yrityksille.

Yhteyden ollessa muodostettuna tietokoneeseesi ja muihin laitteisiisi ExpressVPN:n kautta internet-palveluntarjoajan on mahdotonta tarkkailla tekemisiäsi. Toimintasi verkossa on täysin yksityistä. Hakutapahtumasi ovat yksityisiä. Myös latauksesi ovat yksityisiä.

Pysy anonyyminä verkossa

Henkilöllisyytesi ja henkilökohtaiset tietosi ovat vaarassa käyttäessäsi nettiä ilman VPN:ää. ExpressVPN piilottaa IP-osoitteesi ja sijaintisi. Lisäksi se suojelee tietojasi vahvan 256-bittisen salauksen avulla.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei kukaan pääse käsiksi internet-liikenteeseesi. Kaikki käyttämäsi verkkosivustot näkevät ainoastaan ExpressVPN:n palvelimen IP-osoitteen ja sijainnin - ei koskaan omia tietojasi.

Ei toimintalokeja tai yhteyslokeja

ExpressVPN on vakaasti sitä mieltä, että yksityisyys on kaikkien perusoikeus, emmekä siksi säilytä toiminta- tai yhteyslokeja. Jaettujen IP-osoitteiden käyttäminen tarkoittaa sitä, ettei mitään tekemisiäsi voida yhdistää sinuun. Kun käytät nettiä ExpressVPN:n avulla, on yksityisyytesi taattu.

ExpressVPN:n verkko takaa sen, ettei sinun tarvitse huolehtia internet-toimintaasi koskevien tietojen vuotamisesta kolmansille osapuolille. ExpressVPN:llä ei yksinkertaisesti ole niitä hallussaan.