Vahva VPN-salaus ja VPN-turvallisuus pähkinänkuoressa

VPN-protokollat: OpenVPN (TCP ja UDP)

ExpressVPN:n tarjoamat lukuisat VPN-protokollat tuovat vahvan salauksen tietokoneesi ja yhdistämäsi VPN-palvelinsijainnin välille. ExpressVPN-sovellusta käyttäessäsi protokollasta toiseen vaihtaminen käy helposti , vaikka suositeltavaa on valita automaattinen asetus, joka valitsee optimaalisella nopeudella ja turvallisuudella varustetun protokollan .

(Kolmannen osapuolen sovelluksen, esim. Tunnelblick Mac OS X:lle, Network Manager tai Linux-pääte, kautta yhteyttä muodostaessa tarjolla on myös useita vaihtoehtoja salaukseen OpenVPN:n kautta.)

Tässä on muutama ExpressVPN-salauksen tärkeimmistä ominaisuuksista OpenVPN:llä:

Palvelimen todentaminen

OpenVPN toimii samankaltaisesti kuin TLS tai HTTPS, jonka vuoksi siihen saatetaan toisinaan viitata nimellä TLS VPN. (HTTPS on perinteisen internet-protokolla HTTP:n suojattu versio, jota käytetään suojaamaan sivuston autenttisuutta internetissä. Selaimessasi on etukäteen asennettuja sertifikaatteja, jotka mahdollistavat verkkosivun aitouden todentamisen, kunhan se käyttää HTTPS-protokollaa. Voit varmistaa sivuston käyttävän HTTPS:ää oikein etsimällä selaimesi osoitepalkista vihreän lukon ( ).

Aivan kuten HTTPS, myös OpenVPN käyttää sertifikaatteja suojatakseen mies välissä -hyökkäyksiä vastaan. HTTPS-protokollaan kuuluu keskitettyjä, Sertifikaattiviranomaisiksi (CAs) kutsuttuja rekisterejä, joihin käyttöjärjestelmäsi tai selaimesi luottavat kryptograafisesti ja jotka myöntävät ja kuittaavat sertifikaatteja verkkosivustoille. Tämä toimii HTTPS:llä, sillä sertifikaattien myöntämisessä ja perumisessa noudatetaan yleisiä standardeja, kuten myös niille myönnettyjen verkkotunnusten määreissä tietylle haltijalle osoitettavaksi. OpenVPN:n asiakkaat edellyttävät VPN:n sertifikaatin asentamista itse. Yleensä se tapahtuu yksinkertaisesti sen tietokoneelle tallentamalla ja informoimalla OpenVPN:n asiakasohjelmaa tiedoston sijainnista.

ExpressVPN käyttää RSA-varmennetta, johon kuuluu SHA-2-perheen hajautusalgoritmi SHA-512. Varmenteeseen kuuluva RSA-avain on 4096 bittiä pitkä. Nykyaikaisissa käyttöjärjestelmissä ExpressVPN-sovellukset käyttävät vähintään AES-256-salausta ja SHA-256-pakettitodennusta.

HMAC-todentaminen

HMAC on lyhenne englanninkielisistä sanoista Hash Message Authentication Code. Viestin todennuskoodi estää tietojen muokkaamisen sellaisen hyökkääjän toimesta, jolla on pääsy tietoihin reaaliajassa. Viestejä on mahdollista todentaa monin eni tavoin, mutta TLS ja OpenVPN käyttävät tiivistealgoritmeja (tästä tulee kirjain H lyhenteessä HMAC).

Liikennöintikanavan salaaminen

Liikennöintikanavan salaamiseksi ExpressVPN käyttää AES-256-GCM:ää. AES on yksi laajimmin käytössä olevista salausstandardeista, joka perustuu belgialaisten kryptografien, Joan Daemenin ja Vincent Rijmenin, kehittämään Rijndael-salakoodiin. 256 viittaa sen kokoon eli 265 bittiin, joka on suurin saatavilla oleva koko. GCM (Galois/Counter Mode) mahdollistaa sen, että tietokoneesi pystyy salaamaan useita paketteja samanaikaisesti. Tällä tavoin jopa lyhyt keskeytys kanavassa on mahdollista huomata nopeasti.

Datakanavan salaaminen

Datakanavan salaaminen suojaa tietojasi näkymiseltä niille osapuolille, joiden kautta tiedot kulkevat. ExpressVPN käyttää symmetristä salauskaavaa, jossa koodi määritellään käyttämällä Diffie-Hellman-avaimenvaihtoprotokollaa. ExpressVPN-palvelin ja VPN-sovelluksesi hyödyntävät edistyneitä matemaattisia laskelmia selvittääkseen ja vahvistaakseen salakoodin, jota käytetään sitten salaamaan koko istunnon tiedot.

Forward Secrecy huipussaan

Täydellinen Forward Secrecy tarkoittaa sitä, että vaikka jokin vihamielinen taho onnistuisikin jollain tavalla tunkeutumaan tietokoneeseesi tai VPN-palvelimellesi yhden istunnon aikana, eivät ne pystyisi murtamaan tietoliikenteen koodia edellisistä istunnoista. Se johtuu siitä, että ExpressVPN määrittelee joka kerta uuden salakoodin yhteyden muodostaessasi. Vaikka pysyisitkin yhteydessä VPN:ään pidemmän aikaa, määrittelee ExpressVPN automaattisesti uuden koodin 60 minuutin välein.

Tämä 60 minuutin välein tapahtuva koodin uudelleenmääritysprosessi takaa Forward Secrecy -suojan, jonka myötä tunkeilija voisi enimmillään koodit murtaessaan päästä käsiksi 60 minuutin aikana liikkuneeseen dataan. Kaikki muut tiedot säilyvät salaisina jatkossakin.