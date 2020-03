Haluan käyttää sivustoa tai palvelua, joka ei ole saatavilla alueellani. Riittääkö IP-sijainnin vaihto?

Lyhyt vastaus on kyllä, useimmissa tapauksissa. Pitkä vastaus on, että sivustot ja palvelut internetissä käyttävät monenlaisia tapoja arvioidaksesi, missä olet. IP-osoite on vain yksi näistä tavoista.

IP-osoitteen lisäksi verkkosivustot voivat käyttää sijaintisi määrittämiseen verkkoselaimesi jakamia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi GPS-tiedot, mobiiliverkkosi sijainti ja Wi-Fi-tukiaseman sijainti. Jos käyttämäsi sivusto tai palvelu käyttää yhtä tai useampia näistä tiedoista, pelkkä IP-osoitteen vaihto ei välttämättä riitä, vaan sinun täytyy mahdollisesti käyttää myös muita metodeja sijaintisi kätkemiseen.

Jos käytät ExpressVPN-sovellusta, mutta sinulla on kuitenkin vaikeuksia käyttää tiettyä sivustoa tai palvelua, kokeile ExpressVPN-selainlaajennuksia selaimille Chrome tai Firefox. Nämä laajennukset kätkevät sijaintisi asettamalla selaimesi geosijainnin vastaamaan VPN-sijaintiasi.

Kun on kyse mobiilisovelluksista, jotka käyttävät laitteesi geosijaintitietoja, sinun täytyy mahdollisesti laittaa sijaintipalvelut pois päältä tai käyttää sijainnin kätkemiseen tarkoitettua sovellusta yhdessä ExpressVPN:n kanssa, jotta sijaintisi pysyy piilossa.