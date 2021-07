Kun reitittimessäsi on ExpressVPN:n , parannat kotisi jokaisen laitteen – mukaan lukien PlayStationin – yksityisyyttä ja suojausta. Suojautuminen on yhtä helppoa kuin Wi-Fi-verkkoon liittyminen. (Etkö ole valmis käyttäään VPN-reititintä? Harkitse sen sijaan Mac - tai Windows -tietokoneesi käyttämistä “virtuaalisena reitittimenä”.)

PlayStation Now on pilvipelipalvelu, jonka tilaajat voivat suoratoistaa yli 800:aa PS2-, PS3 ja PS4-peliä PS4:llä, PS5:llä ja PC:llä . Lisäksi yli 300 PS4-peliä on ladattavissa suoraan PS4-konsolille.

PlayStation Now on saatavilla Yhdysvalloissa , Kanadassa , Isossa-Britanniassa , Japanissa , Itävallassa , Belgiassa , Tanskassa , Suomessa , Ranskassa , Saksassa , Irlannissa , Italiassa , Luxemburgissa , Alankomaissa , Norjassa , Portugalissa , Espanjassa , Ruotsissa ja Sveitsissä .

Millä alueilla PlayStation Now on saatavilla?

Et. Sinun täytyy tilata PlayStation Now erikseen. ExpressVPN täydentää jo olemassa olevaa PlayStation Now -tilaustasi tarjoamalla turvallisemman ja vakaamman pilvipelaamiskokemuksen.

