Hanki paras VPN Minecraftin pelaamiseen

Mikä on Minecraft?

Minecraft on pelisarja, joka on saanut alkunsa samannimisestä hiekkalaatikkopelistä. Perinteistä Minecraftia pelataan ensimmäisessä persoonassa, ja pelaajalla on paljon vapauksia tutkia maailmaa, luoda rakennelmia ja selviytyä pelissä ilman selkeää päämäärää. Minecraftissa luovuuden voi päästää valloilleen! Rakennelmien luomiseen käytetään rakennuspalikoita, jotka tarjoavat rajattomasti mahdollisuuksia. Minecraft on suosittu kaikkien ikäryhmien keskuudessa ja se soveltuu yleisesti yli 8-vuotiaille lapsille.

Julkaisuvuodestaan 2011 lähtien pelisarjaa on täydennetty lukuisilla spin-off-peleillä, joita ovat muun muassa: Minecraft, Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons ja Minecraft Education Edition. Voit pelata Minecraft Classicia ilmaiseksi täältä – kyseessä on Mojang Studiosin Javascriptissä kehittämä Minecraftin uusi versio.