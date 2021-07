Zensur im Internet: Was ist das?

Wenn von Internetzensur die Rede ist, ist damit die Unterdrückung von Inhalten im Internet gemeint, was von Regierungen durchgeführt werden kann, um das Wissen einzuschränken. Schulen und Arbeitsplätze sperren ebenfalls Inhalte in ihrem Netzwerk, um für weniger Ablenkung zu sorgen, während Eltern einschränken, was ihre Kinder aufrufen können, um sie vor Inhalten zu schützen, die für sie nicht geeignet sind.

Ganze Länder setzen Internetzensur ein, um zu verhindern, dass sich Informationen verbreiten, wodurch Änderungen an deren offiziellen Geschichten über die Welt die Schranken gewiesen werden. Dies ist eine Möglichkeit, um Macht über Menschen auszuüben und eine Rebellion in der Gesellschaft zu verhindern. Die von Regierungen ausgeübte Internetzensur wird oft auch durch moralische oder religiöse Einwände sowie durch die Verhinderung des Zugangs zu urheberrechtsgeschütztem Material motiviert.

Zensoren wenden technische Methoden an, um ihre Internetnutzer davon abzuhalten, auf eine Auswahl von Webseiten (wie etwa ausländische Nachrichtenseiten), Apps (wie Facebook und YouTube) sowie Dienste (wie Google) zuzugreifen. In einigen Fällen verabschieden Länder Gesetze, die das Veröffentlichen von Inhalten im Internet erschweren. In extremen Fällen verwehren sie Bürgern komplett den Zugang zum Internet. ExpressVPNs Internet Censorship Report aus dem Jahr 2020 wirft einen Blick darauf, wie Länder auf der ganzen Welt Zensur im Internet ausüben.