Sie möchten Ihr VPN einfach und in weniger als 5 Minuten einrichten?

Mit ExpressVPN können Sie ganz einfach ...

… Ihre Privatsphäre schützen

Wenn Sie eine Verbindung zu ExpressVPN herstellen, erstellen wir einen sicheren Tunnel zwischen Ihrem Computer oder Mobilgerät und den von Ihnen besuchten Webseiten her. Wir sichern die Daten, die Sie senden und empfangen, mit starker 256-Bit-Verschlüsselung – auch über öffentliches WLAN. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Verbindung herzustellen.

… sich von langen Video-Ladezeiten befreien

Sie sind es Leid, zu warten, bis Ihre Videos geladen werden? Stellen Sie eine Verbindung zu einem der ExpressVPN-Server her, um Drosselung durch Ihren Internetanbieter zu umgehen. Sehen Sie sich Videos mit einer verschlüsselten VPN-Verbindung an, die Ihnen Privatsphäre, Sicherheit und unbegrenzte Bandbreite bietet.

… Zensur bekämpfen

Wenn Webseiten wie Twitter und YouTube an Ihrem Standort zensiert sind, können Sie sich mithilfe von ExpressVPN verbinden als befänden Sie sich in einem anderen Land. Mit ExpressVPN können Sie eine Verbindung zu 160 Standorten in 94 Ländern herstellen. So sind Sie nie vom Rest der Welt abgezäunt.

Es ist eine ideale Lösung, wenn Sie in einem Land mit Internetzensur leben, oder auch wenn Sie lediglich auf Reisen sind. Sie haben stets Zugriff auf Ihre Lieblingsinhalte und -dienste.