    Chrome için VPN eklentisi

    Google Chrome için VPN eklentisiyle internet aktivitenizin tamamını kolayca koruyun.

    ExpressVPN Edinin Özelliklere Göz Atın

    ExpressVPN edindiniz mi? Chrome eklentisini hemen indirin.

    VPN konusunda Chrome için en iyi tarayıcı eklentisi: VPN'in bağlı olduğunu gösteren ExpressVPN tarayıcı eklentisinin yakın çekimi.

    ExpressVPN Chrome eklentisi: Özellikler

    Kullanımı kolay

    VPN korumasını Google Chrome, Brave veya Vivaldi tarayıcı pencerenizden direkt olarak anında etkinleştirin.

    Çok dilli arayüz

    İngilizce ilk tercihiniz değil mi? Chrome için ExpressVPN diğer 16 dilde kullanılabilir.

    WebRTC'yi Engeller

    Web sitelerinin gerçek konumunuzu ve IP adresinizi öğrenmelerini engeller.

    Konumunuzu gizler

    Bağlı olduğunuz VPN konumunun IP adresi ile eşleştirmek için Chrome'da konum verilerinizi ayarlar.

    HTTPS Everywhere, şunun tarafından destekleniyor:

    ExpressVPN bağlı olmadığında bile, sizi otomatik olarak ziyaret ettiğiniz sitelerin daha güvenli HTTPS versiyonuna yönlendirir.

    Koyu mod

    Chrome tarayıcı eklentisinde, gözleri yormayan bir renk teması seçeneği olan koyu mod mevcuttur.

    ExpressVPN Edinin

    Video: Neden koyu modu denemeyesiniz ki

    Neden ExpressVPN'i seçmeli?

    Daha fazla VPN konumu

    Chrome tarayıcınızı 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.

    Hız için optimize edildi

    ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli optimize eder.

    Daha iyi bağlantı güvenilirliği

    Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

    Network Lock kill switch

    VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

    Ayrık tünelleme

    ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda hangi uygulamaların VPN'i kullandığını ve hangilerinin kullanmadığını seçin.

    Gelişmiş sızıntı koruması

    Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizi ve güvenliğinizi sağlayarak sağlam kalmasını sağlar.

    TrustedServer teknolojisi

    Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

    Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

    En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.

    Video ve müzikleri çevrimiçi oynatın

    Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının tadını çıkarın.

    Canlı sohbet desteği

    Sorularınız olursa günün her saati uygulama içerisinden ExpressVPN Destek Ekibi ile İletişime Geçin.

    Geniş sunucu ağına Chrome için en iyi VPN eklentisi ile erişin

    Dünyanın her yerinden 94 ülkedeki 160 konumdan, binlerce VPN proxy sunucusuna bağlanın.

    Kuzey ve Güney Amerika

    Asya-Pasifik

    Avrupa

    Orta Doğu ve Afrika

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