Slik ser du på Discovery+ med et VPN

Nei, du må registrere deg for et abonnement på Discovery+. ExpressVPN kommer ikke med Discovery+. Derimot supplerer det strømmetjenesten din for å gi deg muligheten til å se på alt innholdet du ønsker, uten struping eller blokkering av din internettleverandør, skole , arbeidsplass eller offentlige Wi-Fi -nettverk.

Hvis du ser på Discovery+ på datamaskinen din, anbefaler vi å bruke ExpressVPN nettleserutvidelser for Chrome , Firefox eller Edge . Appfunksjonalitet varierer etter plattform, men du kan alltid få alle VPN-fordeler på enhver internett-tilkoblet enhet ved å bruke ExpressVPNs app for rutere . Kontakt kundestøtte for råd om oppsett av din spesifikke ruter.

[nb-NO] How do I get Discovery+ on my TV?