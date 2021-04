Jak oglądać Discovery+ z VPN

Na niektórych inteligentnych telewizorach i konsolach do streamingu oferujących usługę Discovery+ można też zainstalować aplikację ExpressVPN, co pozwala na jednoczesne korzystanie z obu tych usług bez dodatkowego sprzętu. Jeśli masz dostęp do Discovery+ na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, możesz również dublować ulubione treści na Smart TV lub konsolach do streamingu, które są zaprojektowane do odbierania takich sygnałów. Wszystkie urządzenia, które łączą się z internetem – w tym inteligentne telewizory i urządzenia do streamingu bez możliwości instalacji jakiejkolwiek aplikacji VPN – mogą uzyskać pełną funkcjonalność VPN, łącząc się z routerem z uruchomioną aplikacją ExpressVPN dla routerów.

Aby uzyskać jakiekolwiek porady w tym zakresie, skontaktuj się z pomocą techniczną.