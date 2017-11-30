    Netflix Vekili kullanmadan önce bilmeniz gereken 4 şey!

    Netflix izlemenin yolları* arasında, bir vekil sunucusu kullanmak en yavaş, en güvensiz, en az güvenilir, ve en kullanışsız olanıdır.

    Vekiller gizliliğinizi korumazlar ve özel destek sağlamazlar. Çoğu kullanıcı Netflix izlemek için VPN'i tercih eder.

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    Proxy: Netflix izlemenin daha yavaş yolu

    İnternette bulabileceğiniz sıradan vekil sunucuları genellikle yüksek sunucu kullanımı ile yüklüdür, ve bu trafiğinizin Netflix'de video izlemek için çok yavaş hareket etmesine neden olur.

    ExpressVPN gibi seçkin bir VPN, sürekli olarak optimize edilen bir ağda çalışır, Netflix veya diğer video izleme hizmetleri için yüksek hızlar sağlar.

    Kalabalık bir otoyolda "Vekil" kamyonları ile etrafı sarılıyken küfreden bir sürücü.

    Proxy: Netflix izlemenin daha az güvenli yolu

    IP adresinizi saklasalar da, vekil sunucuları neredeyse hiçbir güvenlik faydası sağlamaz, ve çoğu zaman bağlantınızı hedeflenmiş reklamlar ile doldurur. Bir ürün ücretsiz olduğunda, o ürün sizsinizdir!

    ExpressVPN gibi güvenilir bir VPN internet trafiğinizin tamamını 256-bit şifreleme ile güven altına alır, aktivite veya bağlantı kaydı tutmaz, ve üçüncü kişilerin verilerinize ulaşmasını engeller.

    Kilidi açılmış bir laptopun içine gizli bir şekilde bakan karanlık bir figür.

    Proxy: Netflix izlemenin daha az güvenilir yolu

    Çoğu vekil sunucusu iyi korunmadığından dolayı, bağlantıların kesilmesine eğilimlidirler. Bu olduğunda, kendi başınıza kalırsınız.

    ExpressVPN özel 7/24 destek sunar. Bağlantı sorunları nadirdir, ancak bir sorun olduğunda, gerçek bir kişi ile dakikalar içinde konuşabilirsiniz.

    "wtf?" mesajı bulunan bir monitör.

    Proxy: Netflix izlemenin daha az kullanışlı yolu

    Çoğu vekil yalnızca 1-2 sunucu konumu sunar, ve büyük ihtimalle size yakın değildirler.

    ExpressVPN 94 ülkede 160 sunucu konumuna sahiptir ve bu sayı artmaktadır, ve bu nerede olursanız olun kolay ve hızlı bağlanmanızı sağlar.

    Birbirden uzak, sadece iki vekil sunucusunu gösteren bir dünya.

    SSS: Netflix izlemek için vekil sunucular ve diğer yollar

    Bir vekil ile bir VPN arasındaki fark nedir?

    Bir vekil sunucusu siz ve internetin geri kalanı arasında sadece başka birinin bilgisayarıdır. Diğer siteler sizin IP adresiniz yerine bu bilgisayarın IP adresini görür.

    "Ücretsiz" vekiller son derece tehlikelidirler çünkü İnternet trafiğinizin kontrolünü bu "hizmet"i sağlamak için art niyeti olma ihtimali olan bir kişiye bırakmanıza zorlarlar. 20,000 vekil sunucusu ile yapılan bir test neredeyse tamamının bir tür kötü amaçlı yazılım yerleştirdiği sonucuna vardı.

    Bir VPN, siz ve internetin geri kalanı arasındaki güvenli bir tüneldir. VPN de IP adresinizi gizler, ancak sınıfında en iyi şifreleme, aktivite veya bağlantı kaydı tutmama, tüm cihazlarınız için yerel uygulamalar, ve gizliliğinizi korumak için bir sadakat gibi ek faydaları bulunur.

    Ücretsiz vekil sunucu tehlikeleri hakkında daha fazlasını okuyun.

    Netflix İzleme: Karşılaştırma Tablosu

    VPN Proxy DNS Kodları
    Güvenilir hizmet
    Trafiği gaspetmez
    IP adresinizi saklar
    Trafiğinizi şifreler
    Konum değiştirmesi kolay
    ExpressVPN telif haklarını ihlal etme amacı ile kullanılmak için hedeflenmiş bir VPN servisi değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve Netflix Kullanım Şartları'na göz atın.

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