Netflix Vekili kullanmadan önce bilmeniz gereken 4 şey!
Netflix izlemenin yolları* arasında, bir vekil sunucusu kullanmak en yavaş, en güvensiz, en az güvenilir, ve en kullanışsız olanıdır.
Vekiller gizliliğinizi korumazlar ve özel destek sağlamazlar. Çoğu kullanıcı Netflix izlemek için VPN'i tercih eder.
Proxy: Netflix izlemenin daha yavaş yolu
İnternette bulabileceğiniz sıradan vekil sunucuları genellikle yüksek sunucu kullanımı ile yüklüdür, ve bu trafiğinizin Netflix'de video izlemek için çok yavaş hareket etmesine neden olur.
ExpressVPN gibi seçkin bir VPN, sürekli olarak optimize edilen bir ağda çalışır, Netflix veya diğer video izleme hizmetleri için yüksek hızlar sağlar.
Proxy: Netflix izlemenin daha az güvenli yolu
IP adresinizi saklasalar da, vekil sunucuları neredeyse hiçbir güvenlik faydası sağlamaz, ve çoğu zaman bağlantınızı hedeflenmiş reklamlar ile doldurur. Bir ürün ücretsiz olduğunda, o ürün sizsinizdir!
ExpressVPN gibi güvenilir bir VPN internet trafiğinizin tamamını 256-bit şifreleme ile güven altına alır, aktivite veya bağlantı kaydı tutmaz, ve üçüncü kişilerin verilerinize ulaşmasını engeller.
Proxy: Netflix izlemenin daha az güvenilir yolu
Çoğu vekil sunucusu iyi korunmadığından dolayı, bağlantıların kesilmesine eğilimlidirler. Bu olduğunda, kendi başınıza kalırsınız.
ExpressVPN özel 7/24 destek sunar. Bağlantı sorunları nadirdir, ancak bir sorun olduğunda, gerçek bir kişi ile dakikalar içinde konuşabilirsiniz.
Proxy: Netflix izlemenin daha az kullanışlı yolu
Çoğu vekil yalnızca 1-2 sunucu konumu sunar, ve büyük ihtimalle size yakın değildirler.
ExpressVPN 94 ülkede 160 sunucu konumuna sahiptir ve bu sayı artmaktadır, ve bu nerede olursanız olun kolay ve hızlı bağlanmanızı sağlar.
SSS: Netflix izlemek için vekil sunucular ve diğer yollar
Bir vekil ile bir VPN arasındaki fark nedir?
Bir vekil sunucusu siz ve internetin geri kalanı arasında sadece başka birinin bilgisayarıdır. Diğer siteler sizin IP adresiniz yerine bu bilgisayarın IP adresini görür.
"Ücretsiz" vekiller son derece tehlikelidirler çünkü İnternet trafiğinizin kontrolünü bu "hizmet"i sağlamak için art niyeti olma ihtimali olan bir kişiye bırakmanıza zorlarlar. 20,000 vekil sunucusu ile yapılan bir test neredeyse tamamının bir tür kötü amaçlı yazılım yerleştirdiği sonucuna vardı.
Bir VPN, siz ve internetin geri kalanı arasındaki güvenli bir tüneldir. VPN de IP adresinizi gizler, ancak sınıfında en iyi şifreleme, aktivite veya bağlantı kaydı tutmama, tüm cihazlarınız için yerel uygulamalar, ve gizliliğinizi korumak için bir sadakat gibi ek faydaları bulunur.
Ücretsiz vekil sunucu tehlikeleri hakkında daha fazlasını okuyun.
Netflix İzleme: Karşılaştırma Tablosu
|VPN
|Proxy
|DNS Kodları
|
Güvenilir
hizmet
|Trafiği
gaspetmez
|
IP
adresinizi saklar
|
Trafiğinizi
şifreler
|Konum
değiştirmesi
kolay
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