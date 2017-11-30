Proxy: Netflix izlemenin daha yavaş yolu

İnternette bulabileceğiniz sıradan vekil sunucuları genellikle yüksek sunucu kullanımı ile yüklüdür, ve bu trafiğinizin Netflix'de video izlemek için çok yavaş hareket etmesine neden olur.

ExpressVPN gibi seçkin bir VPN, sürekli olarak optimize edilen bir ağda çalışır, Netflix veya diğer video izleme hizmetleri için yüksek hızlar sağlar.