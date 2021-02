Protocoles VPN : IKEv2

IKEv2 ou Internet Key Exchange version 2 est un protocole VPN qui est également connu sous IKEv2/IPsec. Toutefois, comme IKEv2 n'est jamais mis en place sans la couche de chiffrement IPsec, on raccourcit la dénomination à IKEv2. Il est considéré comme étant plus léger et plus stable qu'OpenVPN tout en restant personnalisable. Enfin, il est disponible uniquement sur UDP qui est bloqué par certains pare-feux.

IKEv2 est un des protocoles les plus récents qui soit et privilégie de forces non négligables, en particulier sa vitesse. Il est parfaitement adapté pour les appareils mobiles à travers différentes plateformes. ExpressVPN vous recommande d'utiliser les protocoles OpenVPN et IKEv2. Même si L2TP/IPsec offre toujours un chiffrement, un hacker pourrait trouver des moyens de décrypter la session VPN.