Protokoły VPN: IKEv2

IKEv2 to skrót od „Internet Key Exchange Version 2”. Ten protokół VPN nazywa się również IKEv2/IPsec, ale ponieważ IKEv2 nigdy nie stosuje się bez warstwy szyfrowania IPsec, jest on zazwyczaj skracany do samego IKEv2. Jest on lżejszy i bardziej stabilny niż OpenVPN, a jednocześnie zachowuje sporo możliwości dostosowywania. Jest jednak dostępny tylko przez UDP, który jest blokowany przez niektóre zapory.

IKEv2 to jeden z najnowszych protokołów. Posiada istotne zalety, zwłaszcza szybkość. Dobrze dostosowuj się do urządzeń mobilnych na wszystkich platformach.

ExpressVPN zaleca korzystanie z protokołów OpenVPN i IKEv2. Chociaż L2TP/IPsec wciąż oferuje szyfrowanie, osoba atakująca może znaleźć sposoby na odszyfrowanie sesji VPN.