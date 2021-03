VPN-Protokolle: IKEv2

Andere VPN-Protokolle

ExpressVPN bietet nicht nur eine Reihe von Standardprotokollen an, sondern hat Lightway so entwickelt, dass es alle anderen Protokolle in Sachen Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit übertrifft. Probieren Sie das Protokoll aus und überzeugen Sie sich selbst. Erfahren Sie mehr über Lightway.

Wenn Sie immer noch nicht sicher sind, welches VPN-Protokoll Sie wählen sollen, lassen Sie einfach die ExpressVPN-App automatisch das beste für Sie auswählen.

