VPN-протоколы: PPTP

Что такое PPTP?

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) — это туннельный протокол типа точка-точка. Протокол PPTP, работающий на TCP-порту 1723, — это один из старейших протоколов VPN, который использовался еще на Windows 95 и с тех пор является стандартным для всех версий Windows. Протокол PPTP был разработан по инициативе Microsoft, чтобы инкапсулировать протокол PPP (англ. Point-to-Point Protocol — протокол «точка-точка»).

Из всех VPN-протоколов PPTP является одним из наиболее распространенных, наиболее простых в настройке и наиболее быстро работающих протоколов. По этой причине PPTP особенно часто используется в приложениях, в которых скорость имеет первостепенное значение, например, для передачи потокового аудио или видео, а также на более старых и медленных устройствах с более ограниченными процессорами.

В то же время в протоколе PPTP обнаружены серьезные уязвимости. Его базовые протоколы аутентификации, обычно MS-CHAP-v1/v2, совершенно ненадежны и с момента его появления неоднократно взламывались при проведении анализа безопасности.

Поэтому PPTP НЕ рекомендуется, за исключением случаев, где безопасность абсолютно несущественна. В настоящее время протокол PPTP в приложениях ExpressVPN можно настроить только вручную. Нажимайте на ссылки, чтобы ознакомиться с инструкциями по ручной настройке для Windows 10, Linux, iOS и роутеров.