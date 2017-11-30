Ознакомьтесь с информацией ниже, прежде чем использовать прокси-сервер для просмотра Netflix!

Из всех способов смотреть Netflix* использование прокси-сервера — это один из самых медленных, самых небезопасных, наименее надежных и наименее удобных способов.

Прокси-серверы не защищают вашу конфиденциальность и не предлагают техподдержку. Большинство пользователей предпочитают использовать VPN для просмотра Netflix.

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