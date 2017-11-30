    Ознакомьтесь с информацией ниже, прежде чем использовать прокси-сервер для просмотра Netflix!

    Из всех способов смотреть Netflix* использование прокси-сервера — это один из самых медленных, самых небезопасных, наименее надежных и наименее удобных способов.

    Прокси-серверы не защищают вашу конфиденциальность и не предлагают техподдержку. Большинство пользователей предпочитают использовать VPN для просмотра Netflix.

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    Прокси-сервер: более медленный способ смотреть Netflix

    Случайные прокси-серверы, которые вы можете найти в Интернете, часто перегружены, что приводит к тому, что ваш трафик слишком медленно передается для просмотра потокового видео на Netflix.

    VPN-провайдеры премиум-класса, такие как ExpressVPN, постоянно оптимизируют свои сети, что позволяет обеспечивать потрясающую скорость, идеально подходящую для просмотра потокового видео на Netflix или других потоковых сервисах.

    Водитель на перегруженном шоссе, окруженный грузовиками с надписью «прокси», выкрикивает ругательства.

    Прокси-сервер: менее безопасный способ смотреть Netflix

    Хоть прокси-серверы и скрывают ваш IP-адрес, но они не имеют практически никаких преимуществ в плане безопасности и часто засоряют ваше соединение целевой рекламой. Если продукт предлагается бесплатно, это означает, что, на самом деле, продукт — это ВЫ!

    Надежный VPN-сервис, такой как ExpressVPN, защищает весь ваш интернет-трафик с помощью 256-битного шифрования, не регистрирует вашу историю просмотров и подключений и не позволяет третьим лицам красть ваш трафик.

    Темная фигура в маске, заглядывающая в разблокированный ноутбук.

    Прокси-сервер: менее надежный способ смотреть Netflix

    Поскольку большинство прокси-серверов не поддерживаются в хорошем состоянии, то соединение с ними часто прерывается. Когда это произойдет, никто вам не поможет.

    ExpressVPN предлагает надежную техподдержку 24/7. Проблемы с подключением возникают редко, но если это произойдет, вы можете связаться с реальным человеком за считанные минуты.

    Cообщение WTF?! (что за х...) на экране монитора.

    Прокси-сервер: менее удобный способ смотреть Netflix

    Большинство прокси-сервисов предлагают только 1 серверную локацию или 2 и маловероятно, что они окажутся рядом с вами.

    Сеть ExpressVPN насчитывает 160 локаций VPN-серверов в 94 странах, и их количество постоянно растет. Благодаря этому вы можете легко и быстро подключаться, где бы вы ни находились.

    Глобус, на котором показано всего два прокси-сервера, находящихся далеко друг от друга.

    Часто задаваемые вопросы об использовании прокси-серверов и других способах смотреть Netflix

    В чем разница между прокси-сервером и сетью VPN?

    Прокси-сервер — это просто чей-то компьютер между вами и остальной частью Интернета. Другие сайты видят IP-адрес этого компьютера, а не ваш.

    «Бесплатные» прокси-серверы крайне опасны, потому что в результате их использования вы теряете контроль над своим интернет-трафиком, и он может быть использован в корыстных целях. При проверке более 20 000 прокси-сервисов было обнаружено, что почти все из них, распространяли какие-либо вредоносные программы.

    VPN — это защищенный туннель между вами и остальной частью Интернета. VPN-сервис не только скрывает ваш IP-адрес, но и использует самые надежные технологии шифрования, никогда не регистрирует вашу историю просмотров и подключений, предлагает приложения для всех ваших устройств и максимально защищает вашу конфиденциальность.

    Почитать подробнее об опасностях бесплатных прокси-серверов.

    Как лучше смотреть Netflix: сравнительная таблица

    VPN Прокси-сервер Коды DNS
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    Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Netflix.

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