Ознакомьтесь с информацией ниже, прежде чем использовать прокси-сервер для просмотра Netflix!
Из всех способов смотреть Netflix* использование прокси-сервера — это один из самых медленных, самых небезопасных, наименее надежных и наименее удобных способов.
Прокси-серверы не защищают вашу конфиденциальность и не предлагают техподдержку. Большинство пользователей предпочитают использовать VPN для просмотра Netflix.
Прокси-сервер: более медленный способ смотреть Netflix
Случайные прокси-серверы, которые вы можете найти в Интернете, часто перегружены, что приводит к тому, что ваш трафик слишком медленно передается для просмотра потокового видео на Netflix.
VPN-провайдеры премиум-класса, такие как ExpressVPN, постоянно оптимизируют свои сети, что позволяет обеспечивать потрясающую скорость, идеально подходящую для просмотра потокового видео на Netflix или других потоковых сервисах.
Прокси-сервер: менее безопасный способ смотреть Netflix
Хоть прокси-серверы и скрывают ваш IP-адрес, но они не имеют практически никаких преимуществ в плане безопасности и часто засоряют ваше соединение целевой рекламой. Если продукт предлагается бесплатно, это означает, что, на самом деле, продукт — это ВЫ!
Надежный VPN-сервис, такой как ExpressVPN, защищает весь ваш интернет-трафик с помощью 256-битного шифрования, не регистрирует вашу историю просмотров и подключений и не позволяет третьим лицам красть ваш трафик.
Прокси-сервер: менее надежный способ смотреть Netflix
Поскольку большинство прокси-серверов не поддерживаются в хорошем состоянии, то соединение с ними часто прерывается. Когда это произойдет, никто вам не поможет.
ExpressVPN предлагает надежную техподдержку 24/7. Проблемы с подключением возникают редко, но если это произойдет, вы можете связаться с реальным человеком за считанные минуты.
Прокси-сервер: менее удобный способ смотреть Netflix
Большинство прокси-сервисов предлагают только 1 серверную локацию или 2 и маловероятно, что они окажутся рядом с вами.
Сеть ExpressVPN насчитывает 160 локаций VPN-серверов в 94 странах, и их количество постоянно растет. Благодаря этому вы можете легко и быстро подключаться, где бы вы ни находились.
Часто задаваемые вопросы об использовании прокси-серверов и других способах смотреть Netflix
В чем разница между прокси-сервером и сетью VPN?
Прокси-сервер — это просто чей-то компьютер между вами и остальной частью Интернета. Другие сайты видят IP-адрес этого компьютера, а не ваш.
«Бесплатные» прокси-серверы крайне опасны, потому что в результате их использования вы теряете контроль над своим интернет-трафиком, и он может быть использован в корыстных целях. При проверке более 20 000 прокси-сервисов было обнаружено, что почти все из них, распространяли какие-либо вредоносные программы.
VPN — это защищенный туннель между вами и остальной частью Интернета. VPN-сервис не только скрывает ваш IP-адрес, но и использует самые надежные технологии шифрования, никогда не регистрирует вашу историю просмотров и подключений, предлагает приложения для всех ваших устройств и максимально защищает вашу конфиденциальность.
Почитать подробнее об опасностях бесплатных прокси-серверов.
Как лучше смотреть Netflix: сравнительная таблица
|VPN
|Прокси-сервер
|Коды DNS
|
Надежный
сервис
|Нет
воровства
трафика
|Скрытие
IP-
адреса
|Шифрование
трафика
|Легкая
смена
локаций
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