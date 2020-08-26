VPN-роутер

Установите приложение ExpressVPN на своем роутере, чтобы получить все VPN-преимущества безопасности и конфиденциальности при работе с Roku (и любым другим устройством вашей домашней сети). Пока ваш роутер подключен к VPN, вы можете использовать Roku и другие устройства в сети так, как если бы вы находились в другой стране.

Виртуальный роутер

Использование виртуального роутера означает, что вы можете подключить свой ПК c Windows к ExpressVPN, и он будет выступать в качестве точки доступа Wi-Fi. Вы получите все те же возможности, что и при работе с VPN-роутером, при этом вам не потребуется ничего, кроме, собственно, вашего компьютера. Впрочем, процесс настройки может показаться сложным, а сам компьютер нельзя будет выключать. Подробности можно узнать здесь.

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