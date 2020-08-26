Купите любую подписку прямо сейчас и получите в подарок 30 дополнительных дней.

Не пропустите! Получите 4 месяца в подарок при покупке годовой подписки.

VPN-сервис №1 для Roku: ExpressVPN и Roku

Используйте Roku c VPN, чтобы улучшить качество потоковых трансляций.

  • Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
  • Доступ к контенту Roku для США из любой точки мира
  • Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
  • Использование VPN-роутера защитит все ваши устройства
  • Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
  • Доступ к контенту Roku для США из любой точки мира
  • Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
  • Использование VPN-роутера защитит все ваши устройства
Купить ExpressVPNПроверить совместимость
Лучший VPN для Roku.

3 способа использовать Roku c ExpressVPN

Маршрутизатор с поддержкой VPN для Roku.

VPN-роутер

Установите приложение ExpressVPN на своем роутере, чтобы получить все VPN-преимущества безопасности и конфиденциальности при работе с Roku (и любым другим устройством вашей домашней сети). Пока ваш роутер подключен к VPN, вы можете использовать Roku и другие устройства в сети так, как если бы вы находились в другой стране.

Виртуальный маршрутизатор с общим VPN-подключением для Roku.

Виртуальный роутер

Использование виртуального роутера означает, что вы можете подключить свой ПК c Windows к ExpressVPN, и он будет выступать в качестве точки доступа Wi-Fi. Вы получите все те же возможности, что и при работе с VPN-роутером, при этом вам не потребуется ничего, кроме, собственно, вашего компьютера. Впрочем, процесс настройки может показаться сложным, а сам компьютер нельзя будет выключать. Подробности можно узнать здесь.

Используйте VPN для зеркалирования телевизора с Roku.

Передача на ТВ

С помощью Roku вы сможете передавать трансляцию со смартфона или компьютера, подключенных к VPN, прямо на экран телевизора. Подробнее об этом можно почитать в нашем справочном центре. Возможно, это самый простой способ использования VPN для просмотра потоковых трансляций на ТВ, но он подходит не для всех сервисов и устройств. Этим методом также можно воспользоваться в гостях у друзей, не имеющих подписки на ExpressVPN.

Видео: как настроить роутер с ExpressVPN для работы с Roku

Подключите Roku к роутеру, на котором установлено приложение ExpressVPN
VPN для всех моделей Roku.

Для всех моделей Roku

Воспользуйтесь ExpressVPN, чтобы расширить возможности:

  • Roku Streaming Stick+

  • Roku Express

  • Roku Express+

  • Roku Premiere

  • Roku Ultra LT

  • Roku Ultra

Ищете VPN для ТВ-приставки или игровой консоли? Установив ExpressVPN на роутер, вы сможете защитить все устройства в своей домашней сети. Вы также можете воспользоваться нашей функцией MediaStreamer для работы с PlayStation, Apple TV, Xbox и Nintendo Switch.

Купить ExpressVPN

Почему любителям стриминга нравится ExpressVPN

Пользователь BRUCE JOHNSON рекомендует ExpressVPN для Chromecast.

Я использовал разные VPN-сервисы и мне не нравилось, что они замедляли скорость при стриминге или отключались, когда я совершал покупки на Amazon. Лучше ExpressVPN нет. Я использую его на iPhone, iPad, компьютере и Fire TV, купив всего одну подписку по низкой цене.

Bruce Johnson
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Помимо таких очевидных преимуществ, как конфиденциальное использование Интернета, этот VPN-сервис позволяет мне, британскому экспатрианту, живущему в США, смотреть британское телевидение, это, пожалуй, единственная вещь, по которой я действительно скучаю!

Dave Harris
Пользователь PIOTR SADOWSKI рекомендует ExpressVPN для Chromecast.

Я много времени провожу за пределами США, но мне хочется смотреть свои любимые сериалы. Express VPN позволяет мне делать это в любом месте, где бы я не находился, и мне не нужно беспокоиться о том, что сериал может быть недоступен в данном регионе.

Piotr Sadowski

Часто задаваемые вопросы

Как работает Roku?
Можно ли получить доступ к контенту Roku для США с помощью VPN?
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Хранит ли ExpressVPN логи?
Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?

Преимущества ExpressVPN

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Стриминг без границ

ExpressVPN позволяет обходить интернет-цензуру, файрволы и искусственное ограничение интернет-провайдерами пропускной способности соединения.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

VPN для всех ваших устройств

Защитите все свои домашние устройства с помощью приложений ExpressVPN и ручной настройки VPN-соединения.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Начните использовать Roku с ExpressVPN прямо сейчас

Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

Начните использовать Roku с ExpressVPN прямо сейчас. С 30-дневной гарантией возврата денег вы ничем не рискуете.

Купить ExpressVPN

Выберите язык