VPN-сервис №1 для Roku: ExpressVPN и Roku
Используйте Roku c VPN, чтобы улучшить качество потоковых трансляций.
- Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
- Доступ к контенту Roku для США из любой точки мира
- Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
- Использование VPN-роутера защитит все ваши устройства
- Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
- Доступ к контенту Roku для США из любой точки мира
- Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
- Использование VPN-роутера защитит все ваши устройства
3 способа использовать Roku c ExpressVPN
VPN-роутер
Установите приложение ExpressVPN на своем роутере, чтобы получить все VPN-преимущества безопасности и конфиденциальности при работе с Roku (и любым другим устройством вашей домашней сети). Пока ваш роутер подключен к VPN, вы можете использовать Roku и другие устройства в сети так, как если бы вы находились в другой стране.
Виртуальный роутер
Использование виртуального роутера означает, что вы можете подключить свой ПК c Windows к ExpressVPN, и он будет выступать в качестве точки доступа Wi-Fi. Вы получите все те же возможности, что и при работе с VPN-роутером, при этом вам не потребуется ничего, кроме, собственно, вашего компьютера. Впрочем, процесс настройки может показаться сложным, а сам компьютер нельзя будет выключать. Подробности можно узнать здесь.
Передача на ТВ
С помощью Roku вы сможете передавать трансляцию со смартфона или компьютера, подключенных к VPN, прямо на экран телевизора. Подробнее об этом можно почитать в нашем справочном центре. Возможно, это самый простой способ использования VPN для просмотра потоковых трансляций на ТВ, но он подходит не для всех сервисов и устройств. Этим методом также можно воспользоваться в гостях у друзей, не имеющих подписки на ExpressVPN.
Видео: как настроить роутер с ExpressVPN для работы с Roku
Для всех моделей Roku
Воспользуйтесь ExpressVPN, чтобы расширить возможности:
Roku Streaming Stick+
Roku Express
Roku Express+
Roku Premiere
Roku Ultra LT
Roku Ultra
Ищете VPN для ТВ-приставки или игровой консоли? Установив ExpressVPN на роутер, вы сможете защитить все устройства в своей домашней сети. Вы также можете воспользоваться нашей функцией MediaStreamer для работы с PlayStation, Apple TV, Xbox и Nintendo Switch.
Почему любителям стриминга нравится ExpressVPN
Я использовал разные VPN-сервисы и мне не нравилось, что они замедляли скорость при стриминге или отключались, когда я совершал покупки на Amazon. Лучше ExpressVPN нет. Я использую его на iPhone, iPad, компьютере и Fire TV, купив всего одну подписку по низкой цене.
Помимо таких очевидных преимуществ, как конфиденциальное использование Интернета, этот VPN-сервис позволяет мне, британскому экспатрианту, живущему в США, смотреть британское телевидение, это, пожалуй, единственная вещь, по которой я действительно скучаю!
Я много времени провожу за пределами США, но мне хочется смотреть свои любимые сериалы. Express VPN позволяет мне делать это в любом месте, где бы я не находился, и мне не нужно беспокоиться о том, что сериал может быть недоступен в данном регионе.
Часто задаваемые вопросы
Как работает Roku?
Roku — это небольшая приставка, подключающаяся через порт HDMI к телевизору. Она подключается к домашней интернет-сети и позволяет запускать на телевизоре различные приложения для потоковых трансляций, чтобы смотреть как бесплатный, так и платный контент от Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, HBO Max/Go и Hulu.
Можно ли получить доступ к контенту Roku для США с помощью VPN?
Контент и приложения, доступные через Roku, зависят от местонахождения пользователя. Максимум возможностей получают пользователи с американским аккаунтом Roku. Его можно сделать, даже если вы находитесь за пределами этой страны — просто подключитесь к одной из наших серверных локаций в США. Вам, возможно, потребуется ввести американский почтовый индекс. Подробнее читайте на нашей странице настройки Roku.
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Да! ExpressVPN можно использовать практически на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны, телевизоры Smart TV, потоковые медиаплееры и игровые приставки. Вы можете установить приложение на любое количество устройств и одновременно подключить до восьми устройств к ExpressVPN, используя одну подписку. А если установите приложение ExpressVPN на свой Wi-Fi-роутер, то сможете подключить и все остальные устройства.
Хранит ли ExpressVPN логи?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов подключений и онлайн-действий. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в Сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике ExpressVPN в отношении логов.
Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?
Каждая подписка на ExpressVPN включает гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней без всякого риска и затем получить все свои деньги обратно.
Начните использовать Roku с ExpressVPN прямо сейчас
Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.
Начните использовать Roku с ExpressVPN прямо сейчас. С 30-дневной гарантией возврата денег вы ничем не рискуете.