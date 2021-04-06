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Как настроить ExpressVPN на телевизоре

Финалы спортивных соревнований или последние блокбастеры лучше всего смотреть на большом экране телевизора. Узнайте обо всех способах, как с помощью ExpressVPN получить доступ к любимым шоу и передачам и смотреть их на своем широкоэкранном телевизоре.

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Лучшая VPN для телевизора с большим экраном.

Используйте телевизор или ТВ-приставку, на которые можно установить ExpressVPN

Это, возможно, самый простой и полнофункциональный способ смотреть телевизор с ExpressVPN. Вы можете легко переключаться между локациями VPN-серверов в 105 странах мира и пользоваться всеми преимуществами VPN по защите конфиденциальности и безопасности с наименьшими ограничениями по доступности контента. Проверьте, работает ли ваш телевизор или ТВ-приставка на операционной системе Android TV. Телевизоры Sony, Hisense, Xiaomi, Skyworth, TCL и Philips — это всё телевизоры на базе Android (но лучше проверьте, так как не все модели используют Android). Стриминговые приставки на базе Android включают Fire TV Stick и Fire TV Cube, Xiaomi Mi Box, Chromecast c Google TV и Nvidia Shield.

Узнайте больше о том, как ExpressVPN работает с Android TV и ТВ-приставками Android TV Box.


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Прямая установка VPN на смарт-телевизор.

Плюсы

  • Быстрое переключение между серверами в 105 странах
  • Полная защита конфиденциальности и безопасности
  • Удобный интерфейс, такой же как и в приложении для телефона Android
  • Можно легко отключить VPN, чтобы использовать местные сервисы
  • Работает с любым сервисом, доступным с помощью ExpressVPN
  • ТВ-приставки Android можно купить менее чем за 50 $

Минусы

  • Можно установить не на все устройства
  • Может привести к буферизации при очень медленном интернет-подключении
  • Бывает сложно найти ExpressVPN в некоторых магазинах приложений
Узнайте, как установить ExpressVPN на:

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Используйте MediaStreamer

Отличное решение для людей, которые хотят смотреть потоковые трансляции, но не слишком заботятся о безопасности или конфиденциальности во время просмотра. MediaStreamer также работает на устройствах, на которых нельзя установить VPN, включая Apple TV и игровые приставки (Xbox, PlayStation и Nintendo Switch). После первоначальной настройки использование MediaStreamer не требует никаких дальнейших действий.

Плюсы

  • Доступно на устройствах, на которые нельзя установить VPN
  • После первой настройки всё работает без дальнейших действий с вашей стороны
  • Может работать лучше, чем приложение, при медленном интернет-подключении
  • Работает со многими из самых популярных американских и британских сервисов

Минусы

  • Нет функций защиты конфиденциальности и безопасности
  • Настройка более сложная, чем в приложении
  • Нельзя переключаться между странами при использовании одного и того же сервиса
  • Некоторые комбинации устройств/сервисов не поддерживаются
  • Менее популярные сервисы могут не поддерживаться
Узнайте, как настроить MediaStreamer на:



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Подключите устройство с VPN к своему телевизору

Для пользователей, которые лишь изредка смотрят видео через VPN на телевизоре, лучшим выбором будет подключить другое устройство к телевизору. Это можно сделать как напрямую с помощью кабеля, так и используя беспроводное подключение через «дублирование экрана» или «трансляцию на телевизор».

Используйте VPN для зеркалирования телевизора с помощью Chromecast.

Проводное подключение

Самый надежный способ. Просто соедините компьютер или мобильное устройство с телевизором при помощи HDMI-кабеля и транслируйте изображение на большой экран. Поскольку телевизор — это всего лишь монитор, то проблем с совместимостью не возникает, конечно, при условии, что у телевизора есть порт HDMI. Вам все равно понадобится HDMI-кабель, и, если у вашего устройства нет разъема HDMI, то и адаптер для другого конца кабеля.

Плюсы

  • Быстрое переключение между серверами в 105 странах мира
  • Полная защита конфиденциальности и безопасности
  • Удобный интерфейс, так как это ваше приложение для Mac, Windows, iOS или Android
  • Работает практически со всеми телевизорами
  • Работает со всеми сервисами, доступными через ExpressVPN

Минусы

  • Неприглядный кабель, об который можно споткнуться, и устройство должно быть поблизости
  • Стоимость кабеля и адаптера может приближаться к стоимости базовой модели ТВ-приставки Android
  • Управление осуществляется через компьютер или мобильное устройство, которые должны быть включены (нет пульта управления)

Беспроводное подключение: дублирование экрана

При помощи подходящего оборудования можно через Wi-Fi дублировать изображение с компьютера или мобильного устройства на телевизор или ТВ-приставку, которая может принимать такие сигналы (например, Apple TV, Chromecast или Fire TV Stick). Используя функцию дублирования экрана, можно отправлять точную копию изображения с передающего устройства (включая панели инструментов и всё остальное). Хотя этот метод, скорее всего, будет работать в большем количестве ситуаций, чем трансляция на телевизор (см. ниже), он не лишен недостатков. Но для одноразового просмотра (или когда вы в гостях в чужом доме), это вполне хороший вариант.

Плюсы

  • Быстрое переключение между серверами в 105 странах мира
  • Полная защита конфиденциальности и безопасности
  • Удобный интерфейс, так как вы используете свое приложение для Mac, Windows, Android или iOS
  • Принимающие сигнал ТВ-приставки работают с любым телевизором
  • Работает с любым сервисом, доступным с помощью ExpressVPN

Минусы

  • Требуется смарт-телевизор или ТВ-приставка, которые могут принимать сигнал с другого устройства
  • Компьютер или мобильное устройство, посылающее сигнал, нельзя использовать для других задач; экран должен быть настроен на дублирование, что может быстро разрядить батарею
  • Качество изображения может быть хуже, чем при трансляции на ТВ, и при этом показываются нежелательные элементы (индикатор батареи, часы, панели инструментов)
  • Возможна задержка между посылающим и получающим сигнал устройством
Узнайте, как дублировать или транслировать экран на:

Беспроводное подключение: трансляция экрана

Подобно дублированию экрана, использование технологии трансляции на телевизор позволяет передавать видео с компьютера, телефона или планшета на телевизор Smart TV или ТВ-приставку, которые могут принять сигнал. В отличие от дублирования, при котором обычно не важно, что делает устройство, функция трансляции на ТВ доступна только в определенных приложениях и сервисах и может быть отключена при подключении к VPN. Когда эта функция доступна, качество изображения часто находится на одном уровне с проводным подключением, и устройство может быть использовано для других целей во время транслирования видео. После того, как вы убедились, что определенная комбинация сервисов и устройств работает, эта технология должна быть очень надежной.

Плюсы

  • Быстрое переключение между серверами в 105 странах
  • Полная защита конфиденциальности и безопасности
  • Удобный интерфейс, так как вы используете свое приложение для Mac, Windows, Android или iOS
  • Лучшее качество изображения, чем при дублировании экрана, сравнимо с качеством проводных подключений

Минусы

  • Требуется смарт-телевизор или ТВ-приставка, которые могут принимать транслируемый сигнал
  • Эта функция может быть отключена в определенных приложениях, сервисах и принимающих устройствах
  • Может быть отключена при подключении к VPN
Узнайте, как дублировать или транслировать экран на:
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Установите ExpressVPN на свой роутер

Для пользователей, у которых уже есть смарт-телевизор, ТВ-приставка или игровая приставка, на которые нельзя установить VPN напрямую, и которым нужна большая гибкость в переключении серверных локаций и полный набор функций конфиденциальности и безопасности, приложение ExpressVPN для роутеров — это лучшее решение.

Вы можете легко переключиться на другую локацию с помощью панели управления роутером в браузере. Благодаря функции раздельного туннелирования каждое устройство, которое подключено к роутеру, можно настроить на подключение к выбранной VPN-локации, на «неиспользование VPN» или на использование MediaStreamer. Роутер и все подключенные к нему устройства вместе считаются только одним устройством, а подписка позволяет подключить пять устройств. Если в вашем доме есть пользователи, которые не хотят разбираться с подключением к VPN, то этот метод позволит защитить их устройства без каких-либо усилий с их стороны.

VPN, установленная на роутер, всегда работает.

Если вы просто хотите защитить все устройства в своем доме и виртуально находиться в стране по своему выбору, нет ничего лучше VPN-роутера. Это как экспертное решение, которое подходит для всех.

Плюсы

  • Быстрое переключение между серверными локациями через браузер
  • Можно выбрать, какие устройства будут подключены к VPN (раздельное туннелирование)
  • Можно настроить, чтобы определенные устройства использовали только MediaStreamer
  • После первой настройки всё работает без дальнейших действий
  • Работает со всеми телевизорами Smart TV, игровыми приставками и стриминговыми устройствами, даже с теми, которые не могут использовать MediaStreamer
  • Все пользователи вашей сети получают защиту, просто подключившись к Wi-Fi
  • Работает с любым сервисом, доступным с помощью ExpressVPN
  • VPN-соединение легко отключается для получения доступа к местным сервисам

Минусы

  • Приложение можно установить не на все роутеры
  • Установка приложения на роутер требует больше усилий, чем установка на другие устройства
  • Изменение локации на некоторых стриминговых устройствах может потребовать многократных перезагрузок
Узнайте, как установить ExpressVPN на:
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Используйте компьютер в качестве виртуального роутера

Наконец, если вы технически подкованы, не хотите покупать дополнительное оборудование и можете закрыть глаза на некоторые ограничения, то есть еще один способ — использовать компьютер с ОС Windows или Mac в качестве «виртуального роутера» или «точки доступа». Каждое подключенное к нему устройство будет использовать все те преимущества VPN, которые есть у компьютера. У этого способа есть и свои недостатки, но если вы хотите получить все преимущества VPN на устройстве, на которое нельзя установить VPN-приложение или которое не всегда имеет полную функциональность при использовании MediaStreamer, то «виртуальный роутер» — это отличное решение.

Плюсы

  • Быстрое переключение между серверами в 105 странах мира
  • Полная защита конфиденциальности и безопасности
  • Легко отключить VPN для доступа к местным сервисам
  • Можно выбрать, какие устройства будут подключены к VPN (раздельное туннелирование)
  • Работает со всеми телевизорами Smart TV, игровыми приставками и стриминговыми устройствами, даже с теми, которые не могут использовать MediaStreamer
  • Работает с любым сервисом, доступным с помощью ExpressVPN
  • Никаких дополнительных расходов или оборудования

Минусы

  • Компьютер должен быть всё время включенным
  • Настройка довольно сложная и, возможно, ее нужно будет делать неоднократно
  • Соединение скорее всего будет медленнее, чем через роутер
  • Веб-серфинг на компьютере будет с задержками
  • Недоступно с мобильными устройствами; хотя можно создать точку доступа с помощью таких устройств, но VPN-соединение не будет общим
Узнайте, как настроить виртуальный роутер на:
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Настройте подключение к ExpressVPN на телевизоре с большим экраном

Попробуйте ExpressVPN сегодня, чтобы смотреть доступный через VPN контент на своем телевизоре. Вы можете выбрать любой из множества разных способов. Если вам что-то не понравится, просто свяжитесь со службой поддержки в течение 30 дней и получите полный возврат средств.

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