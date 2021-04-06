Как настроить ExpressVPN на телевизоре
Финалы спортивных соревнований или последние блокбастеры лучше всего смотреть на большом экране телевизора. Узнайте обо всех способах, как с помощью ExpressVPN получить доступ к любимым шоу и передачам и смотреть их на своем широкоэкранном телевизоре.
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Используйте телевизор или ТВ-приставку, на которые можно установить ExpressVPN
Это, возможно, самый простой и полнофункциональный способ смотреть телевизор с ExpressVPN. Вы можете легко переключаться между локациями VPN-серверов в 105 странах мира и пользоваться всеми преимуществами VPN по защите конфиденциальности и безопасности с наименьшими ограничениями по доступности контента. Проверьте, работает ли ваш телевизор или ТВ-приставка на операционной системе Android TV. Телевизоры Sony, Hisense, Xiaomi, Skyworth, TCL и Philips — это всё телевизоры на базе Android (но лучше проверьте, так как не все модели используют Android). Стриминговые приставки на базе Android включают Fire TV Stick и Fire TV Cube, Xiaomi Mi Box, Chromecast c Google TV и Nvidia Shield.
Узнайте больше о том, как ExpressVPN работает с Android TV и ТВ-приставками Android TV Box.
Плюсы
- Быстрое переключение между серверами в 105 странах
- Полная защита конфиденциальности и безопасности
- Удобный интерфейс, такой же как и в приложении для телефона Android
- Можно легко отключить VPN, чтобы использовать местные сервисы
- Работает с любым сервисом, доступным с помощью ExpressVPN
- ТВ-приставки Android можно купить менее чем за 50 $
Минусы
- Можно установить не на все устройства
- Может привести к буферизации при очень медленном интернет-подключении
- Бывает сложно найти ExpressVPN в некоторых магазинах приложений
Узнайте, как установить ExpressVPN на:
Устройства Android (телевизоры Smart TV, Nvidia Shield, Xiaomi Mi Box)
Устройства Fire TV (Fire TV Stick, Fire TV Cube)
Используйте MediaStreamer
Отличное решение для людей, которые хотят смотреть потоковые трансляции, но не слишком заботятся о безопасности или конфиденциальности во время просмотра. MediaStreamer также работает на устройствах, на которых нельзя установить VPN, включая Apple TV и игровые приставки (Xbox, PlayStation и Nintendo Switch). После первоначальной настройки использование MediaStreamer не требует никаких дальнейших действий.
Плюсы
- Доступно на устройствах, на которые нельзя установить VPN
- После первой настройки всё работает без дальнейших действий с вашей стороны
- Может работать лучше, чем приложение, при медленном интернет-подключении
- Работает со многими из самых популярных американских и британских сервисов
Минусы
- Нет функций защиты конфиденциальности и безопасности
- Настройка более сложная, чем в приложении
- Нельзя переключаться между странами при использовании одного и того же сервиса
- Некоторые комбинации устройств/сервисов не поддерживаются
- Менее популярные сервисы могут не поддерживаться
Узнайте, как настроить MediaStreamer на:
Apple TV (4-го поколения и более поздних | 3-го поколения и более ранних)
Игровых приставках (PS4 | PS3 | Xbox One | Xbox 360 | Nintendo Switch)
Подключите устройство с VPN к своему телевизору
Для пользователей, которые лишь изредка смотрят видео через VPN на телевизоре, лучшим выбором будет подключить другое устройство к телевизору. Это можно сделать как напрямую с помощью кабеля, так и используя беспроводное подключение через «дублирование экрана» или «трансляцию на телевизор».
Проводное подключение
Самый надежный способ. Просто соедините компьютер или мобильное устройство с телевизором при помощи HDMI-кабеля и транслируйте изображение на большой экран. Поскольку телевизор — это всего лишь монитор, то проблем с совместимостью не возникает, конечно, при условии, что у телевизора есть порт HDMI. Вам все равно понадобится HDMI-кабель, и, если у вашего устройства нет разъема HDMI, то и адаптер для другого конца кабеля.
Плюсы
- Быстрое переключение между серверами в 105 странах мира
- Полная защита конфиденциальности и безопасности
- Удобный интерфейс, так как это ваше приложение для Mac, Windows, iOS или Android
- Работает практически со всеми телевизорами
- Работает со всеми сервисами, доступными через ExpressVPN
Минусы
- Неприглядный кабель, об который можно споткнуться, и устройство должно быть поблизости
- Стоимость кабеля и адаптера может приближаться к стоимости базовой модели ТВ-приставки Android
- Управление осуществляется через компьютер или мобильное устройство, которые должны быть включены (нет пульта управления)
Беспроводное подключение: дублирование экрана
При помощи подходящего оборудования можно через Wi-Fi дублировать изображение с компьютера или мобильного устройства на телевизор или ТВ-приставку, которая может принимать такие сигналы (например, Apple TV, Chromecast или Fire TV Stick). Используя функцию дублирования экрана, можно отправлять точную копию изображения с передающего устройства (включая панели инструментов и всё остальное). Хотя этот метод, скорее всего, будет работать в большем количестве ситуаций, чем трансляция на телевизор (см. ниже), он не лишен недостатков. Но для одноразового просмотра (или когда вы в гостях в чужом доме), это вполне хороший вариант.
Плюсы
- Быстрое переключение между серверами в 105 странах мира
- Полная защита конфиденциальности и безопасности
- Удобный интерфейс, так как вы используете свое приложение для Mac, Windows, Android или iOS
- Принимающие сигнал ТВ-приставки работают с любым телевизором
- Работает с любым сервисом, доступным с помощью ExpressVPN
Минусы
- Требуется смарт-телевизор или ТВ-приставка, которые могут принимать сигнал с другого устройства
- Компьютер или мобильное устройство, посылающее сигнал, нельзя использовать для других задач; экран должен быть настроен на дублирование, что может быстро разрядить батарею
- Качество изображения может быть хуже, чем при трансляции на ТВ, и при этом показываются нежелательные элементы (индикатор батареи, часы, панели инструментов)
- Возможна задержка между посылающим и получающим сигнал устройством
Узнайте, как дублировать или транслировать экран на:
Устройства Fire TV (Fire TV Stick, Fire TV Cube)
Беспроводное подключение: трансляция экрана
Подобно дублированию экрана, использование технологии трансляции на телевизор позволяет передавать видео с компьютера, телефона или планшета на телевизор Smart TV или ТВ-приставку, которые могут принять сигнал. В отличие от дублирования, при котором обычно не важно, что делает устройство, функция трансляции на ТВ доступна только в определенных приложениях и сервисах и может быть отключена при подключении к VPN. Когда эта функция доступна, качество изображения часто находится на одном уровне с проводным подключением, и устройство может быть использовано для других целей во время транслирования видео. После того, как вы убедились, что определенная комбинация сервисов и устройств работает, эта технология должна быть очень надежной.
Плюсы
- Быстрое переключение между серверами в 105 странах
- Полная защита конфиденциальности и безопасности
- Удобный интерфейс, так как вы используете свое приложение для Mac, Windows, Android или iOS
- Лучшее качество изображения, чем при дублировании экрана, сравнимо с качеством проводных подключений
Минусы
- Требуется смарт-телевизор или ТВ-приставка, которые могут принимать транслируемый сигнал
- Эта функция может быть отключена в определенных приложениях, сервисах и принимающих устройствах
- Может быть отключена при подключении к VPN
Узнайте, как дублировать или транслировать экран на:
Устройства Fire TV (Fire TV Stick, Fire TV Cube)
Установите ExpressVPN на свой роутер
Для пользователей, у которых уже есть смарт-телевизор, ТВ-приставка или игровая приставка, на которые нельзя установить VPN напрямую, и которым нужна большая гибкость в переключении серверных локаций и полный набор функций конфиденциальности и безопасности, приложение ExpressVPN для роутеров — это лучшее решение.
Вы можете легко переключиться на другую локацию с помощью панели управления роутером в браузере. Благодаря функции раздельного туннелирования каждое устройство, которое подключено к роутеру, можно настроить на подключение к выбранной VPN-локации, на «неиспользование VPN» или на использование MediaStreamer. Роутер и все подключенные к нему устройства вместе считаются только одним устройством, а подписка позволяет подключить пять устройств. Если в вашем доме есть пользователи, которые не хотят разбираться с подключением к VPN, то этот метод позволит защитить их устройства без каких-либо усилий с их стороны.
Если вы просто хотите защитить все устройства в своем доме и виртуально находиться в стране по своему выбору, нет ничего лучше VPN-роутера. Это как экспертное решение, которое подходит для всех.
Плюсы
- Быстрое переключение между серверными локациями через браузер
- Можно выбрать, какие устройства будут подключены к VPN (раздельное туннелирование)
- Можно настроить, чтобы определенные устройства использовали только MediaStreamer
- После первой настройки всё работает без дальнейших действий
- Работает со всеми телевизорами Smart TV, игровыми приставками и стриминговыми устройствами, даже с теми, которые не могут использовать MediaStreamer
- Все пользователи вашей сети получают защиту, просто подключившись к Wi-Fi
- Работает с любым сервисом, доступным с помощью ExpressVPN
- VPN-соединение легко отключается для получения доступа к местным сервисам
Минусы
- Приложение можно установить не на все роутеры
- Установка приложения на роутер требует больше усилий, чем установка на другие устройства
- Изменение локации на некоторых стриминговых устройствах может потребовать многократных перезагрузок
Узнайте, как установить ExpressVPN на:
Используйте компьютер в качестве виртуального роутера
Наконец, если вы технически подкованы, не хотите покупать дополнительное оборудование и можете закрыть глаза на некоторые ограничения, то есть еще один способ — использовать компьютер с ОС Windows или Mac в качестве «виртуального роутера» или «точки доступа». Каждое подключенное к нему устройство будет использовать все те преимущества VPN, которые есть у компьютера. У этого способа есть и свои недостатки, но если вы хотите получить все преимущества VPN на устройстве, на которое нельзя установить VPN-приложение или которое не всегда имеет полную функциональность при использовании MediaStreamer, то «виртуальный роутер» — это отличное решение.
Плюсы
- Быстрое переключение между серверами в 105 странах мира
- Полная защита конфиденциальности и безопасности
- Легко отключить VPN для доступа к местным сервисам
- Можно выбрать, какие устройства будут подключены к VPN (раздельное туннелирование)
- Работает со всеми телевизорами Smart TV, игровыми приставками и стриминговыми устройствами, даже с теми, которые не могут использовать MediaStreamer
- Работает с любым сервисом, доступным с помощью ExpressVPN
- Никаких дополнительных расходов или оборудования
Минусы
- Компьютер должен быть всё время включенным
- Настройка довольно сложная и, возможно, ее нужно будет делать неоднократно
- Соединение скорее всего будет медленнее, чем через роутер
- Веб-серфинг на компьютере будет с задержками
- Недоступно с мобильными устройствами; хотя можно создать точку доступа с помощью таких устройств, но VPN-соединение не будет общим
Узнайте, как настроить виртуальный роутер на:
Настройте подключение к ExpressVPN на телевизоре с большим экраном
Попробуйте ExpressVPN сегодня, чтобы смотреть доступный через VPN контент на своем телевизоре. Вы можете выбрать любой из множества разных способов. Если вам что-то не понравится, просто свяжитесь со службой поддержки в течение 30 дней и получите полный возврат средств.