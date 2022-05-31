Где смотреть онлайн британский «Остров любви»
Садитесь поудобнее — долгожданный 8-й сезон британского телешоу «Остров любви» уже в эфире! И сейчас мы расскажем вам про все способы смотреть британский «Остров любви» онлайн в 2022 году.
О чем шоу «Остров любви»?
«Остров любви» — это британское реалити-шоу о свиданиях, в котором привлекательные и одинокие молодые люди оказываются собраны вместе в вилле на морском побережье. Они знакомятся, общаются и образуют пары. Пара, которая понравится зрителям больше всего, получит приз в размере 50 000 фунтов, что добавляет остроты, напряжения и драмы в романтическую атмосферу.
В 2022 году свет увидел 8-й сезон «Острова любви», ведущей стала Лора Уитмор.
Дата выхода 8-го сезона британского «Острова любви»
8-й сезон британского «Острова любви» начал транслироваться 6-го июня 2022 года, новые выпуски выходили с воскресенья по пятницу. Финальный эпизод сезона вышел в эфир 8 недель спустя — 1-го августа.
Где посмотреть 8-й сезон британского «Острова любви»?
Последний сезон британского «Острова любви» доступен на ITV, Hulu и 9Now, что зависит от вашего фактического местоположений.
Как смотреть британский «Остров любви» бесплатно в Британии?
Если вы находитесь в Соединенном Королевстве, то сможете смотреть британский «Остров любви» (в том числе все прошлые сезоны!) с помощью онлайн-кинотеатра ITVX (ранее известного как ITV Hub). Более того, ITVX — это совершенно бесплатная платформа, для доступа к которой вам потребуется лишь указать британский почтовый индекс (например, LL32 8PR, NN3 2BZ) при регистрации учетной записи.
Как смотреть 8-й сезон «Острова любви» бесплатно в США?
Если вы находитесь в США, то сможете посмотреть восьмой и более ранние сезоны британского «Острова любви» на Hulu! Не знаете про Hulu? Сервис предлагает бесплатный продбный период длительностью в один месяц, чего будет более чем достаточно для того, чтобы запоем посмотреть все выпуски этого реалити-шоу.
Помимо британской версии «Острова любви», вы сможете посмотреть еще и четвертый сезон американской версии этого шоу. Последний сезон американского «Острова любви» также доступен на Peacock!
Как смотреть британский «Остров любви» 2022 бесплатно в Австралии?
Ликуйте, австралийские фанаты британского «Острова любви»! Вы сможете посмотреть все сезоны этого реалити-шоу на 9Now — стриминговой платформе с доступным по запросу контентом от телесети Channel 9. И да, это совершенно бесплатно! Достаточно создать учетную запись на сайте 9Now, и вы получите свободный доступ ко всем трансляциям на своем смартфоне, компьютере или ТВ.
Кто участвует в этом сезоне британского «Острова любви»?
Участники этого сезона британского «Острова любви» особенно интересны! В частности, это Таша Гури, первая за всю историю шоу неслышащая участница, а также Джемма Оуэн, дочь известного футболиста Майкла Оуэна. Итак, вот 11 участников и участниц этого сезона:
Эмбер Бэкфорд — 24, няня;
Эндрю ле Пейдж — 27, риэлтор;
Дэми Хоуп — 26, микробиолог;
Дэвид Санклименти — 27, бизнесмен;
Джемма Оуэн — 19, бизнесвуман;;
Икенна Эквонна — 23, фармацевтический торговый представитель
Индия Полак — 22, горничная;
Лиам Ллевеллин — 22, студент;
Лука Биш — 23, рыботорговец;
Пэйдж Торн — 24, парамедик;
Таша Гури — 23, модель и танцовщица.
ЧаВо: британский «Остров любви»
Можно ли смотреть британский «Остров любви» онлайн в США?
Да! Вы можете смотреть все сезоны британского «Острова любви» на Hulu. Если вы еще не знакомы с этим сервисом, имейте в виду, что Hulu предоставляет бесплатный пробный период сроком на 1 месяц.
Можно ли смотреть британский «Остров любви» на Netflix или Hulu?
Британский «Остров любви» отсутствует в каталогах Netflix, но зато все сезоны (в том числе сезон 2022) этого реалити-шоу доступны на Hulu.
Можно ли смотреть британский «Остров любви» на BritBox?
Можно ли смотреть британский «Остров любви» на Peacock?
Вы не найдете в каталоге Peacock британский «Остров любви», зато там есть последний (четвертый) сезон американского «Острова любви»!
Можно ли смотреть британский «Остров любви» на Amazon Prime?
На Amazon Prime доступны 6-й, 7-й и 8-й сезоны британского «Острова любви». Если же вы хотите посмотреть все сезоны полностью, зайдите на Hulu!
Есть ли у британского «Острова любви» приложение?
Да! Официальное мобильное приложение британского «Острова любви» позволяет голосовать за полюбившуюся пару участников, слушать официальный подкаст, покупать фирменные товары и не только. Для всех истинных поклонников британского «Острова любви» это приложение просто необходимо!
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