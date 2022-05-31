Купите любую подписку прямо сейчас и получите в подарок 30 дополнительных дней.

Не пропустите! Получите 4 месяца в подарок при покупке годовой подписки.

Как смотреть онлайн «Остров любви»

Где смотреть онлайн британский «Остров любви»

Садитесь поудобнее — долгожданный 8-й сезон британского телешоу «Остров любви» уже в эфире! И сейчас мы расскажем вам про все способы смотреть британский «Остров любви» онлайн в 2022 году.

О чем шоу «Остров любви»?

Вилла британского «Острова любви»

«Остров любви» — это британское реалити-шоу о свиданиях, в котором привлекательные и одинокие молодые люди оказываются собраны вместе в вилле на морском побережье. Они знакомятся, общаются и образуют пары. Пара, которая понравится зрителям больше всего, получит приз в размере 50 000 фунтов, что добавляет остроты, напряжения и драмы в романтическую атмосферу. 

В 2022 году свет увидел 8-й сезон «Острова любви», ведущей стала Лора Уитмор.

Британский «Остров любви»

Дата выхода 8-го сезона британского «Острова любви»

8-й сезон британского «Острова любви» начал транслироваться 6-го июня 2022 года, новые выпуски выходили с воскресенья по пятницу. Финальный эпизод сезона вышел в эфир 8 недель спустя — 1-го августа.

Где посмотреть 8-й сезон британского «Острова любви»?

Последний сезон британского «Острова любви» доступен на ITV, Hulu и 9Now, что зависит от вашего фактического местоположений.

Логтип ITV.

Как смотреть британский «Остров любви» бесплатно в Британии?

Если вы находитесь в Соединенном Королевстве, то сможете смотреть британский «Остров любви» (в том числе все прошлые сезоны!) с помощью онлайн-кинотеатра ITVX (ранее известного как ITV Hub). Более того, ITVX — это совершенно бесплатная платформа, для доступа к которой вам потребуется лишь указать британский почтовый индекс (например, LL32 8PR, NN3 2BZ) при регистрации учетной записи.

Логотип Hulu.

Как смотреть 8-й сезон «Острова любви» бесплатно в США?

Если вы находитесь в США, то сможете посмотреть восьмой и более ранние сезоны британского «Острова любви» на Hulu! Не знаете про Hulu? Сервис предлагает бесплатный продбный период длительностью в один месяц, чего будет более чем достаточно для того, чтобы запоем посмотреть все выпуски этого реалити-шоу.

Помимо британской версии «Острова любви», вы сможете посмотреть еще и четвертый сезон американской версии этого шоу. Последний сезон американского «Острова любви» также доступен на Peacock!

Логотип 9Now.

Как смотреть британский «Остров любви» 2022 бесплатно в Австралии?

Ликуйте, австралийские фанаты британского «Острова любви»! Вы сможете посмотреть все сезоны этого реалити-шоу на 9Now — стриминговой платформе с доступным по запросу контентом от телесети Channel 9. И да, это совершенно бесплатно! Достаточно создать учетную запись на сайте 9Now, и вы получите свободный доступ ко всем трансляциям на своем смартфоне, компьютере или ТВ.

Кто участвует в этом сезоне британского «Острова любви»?

[ru-RU] Meet the Islanders ready for a summer of love 💞 | Love Island 2022

Участники этого сезона британского «Острова любви» особенно интересны! В частности, это Таша Гури, первая за всю историю шоу неслышащая участница, а также Джемма Оуэн, дочь известного футболиста Майкла Оуэна. Итак, вот 11 участников и участниц этого сезона:

  • Эмбер Бэкфорд — 24, няня;

  • Эндрю ле Пейдж — 27, риэлтор;

  • Дэми Хоуп — 26, микробиолог;

  • Дэвид Санклименти — 27, бизнесмен;

  • Джемма Оуэн — 19, бизнесвуман;;

  • Икенна Эквонна — 23, фармацевтический торговый представитель

  • Индия Полак — 22, горничная;

  • Лиам Ллевеллин — 22, студент;

  • Лука Биш — 23, рыботорговец;

  • Пэйдж Торн — 24, парамедик;

  • Таша Гури — 23, модель и танцовщица.

ЧаВо: британский «Остров любви»

Можно ли смотреть британский «Остров любви» онлайн в США?
Можно ли смотреть британский «Остров любви» на Netflix или Hulu?
Можно ли смотреть британский «Остров любви» на BritBox?
Можно ли смотреть британский «Остров любви» на Peacock?
Можно ли смотреть британский «Остров любви» на Amazon Prime?
Есть ли у британского «Острова любви» приложение?
30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Незаменимо для фанатов реалити-шоу

Нравится жанр реалити-шоу? Смотрите любимые серии защищенно и в потрясающем качестве HD с ExpressVPN. Попробуйте уже сегодня без всякого риска благодаря 30-дневной гарантии возврата денег!

Подробнее