Как смотреть 8-й сезон «Острова любви» бесплатно в США?

Если вы находитесь в США, то сможете посмотреть восьмой и более ранние сезоны британского «Острова любви» на Hulu! Не знаете про Hulu? Сервис предлагает бесплатный продбный период длительностью в один месяц, чего будет более чем достаточно для того, чтобы запоем посмотреть все выпуски этого реалити-шоу.

Помимо британской версии «Острова любви», вы сможете посмотреть еще и четвертый сезон американской версии этого шоу. Последний сезон американского «Острова любви» также доступен на Peacock!