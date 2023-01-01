К сожалению, вы не найдете ни одной платформы, которая бы транслировала все сезоны «Холостяка». Многие популярные потоковые сервисы предлагают по несколько сезонов:

Amazon Prime Video предлагает больше всего сезонов «Холостяка»: сезоны с 13-го по 26-й можно приобрести как по эпизодам, так и по сезонам.

На Hulu выбор более скромный: зрителям доступны 14-й, 15-й, 16-й, 20-й, 22-й и 23-й сезоны.

На HBO Max представлены три последних сезона «Холостяка»: 21-й сезон (Ник Виалл), 24-й сезон (Питер Вебер) и 25-й сезон (Мэтт Джеймс). Вы также можете посмотреть снятые в других странах спин-оффы главного сериала — от Австралии до Канады!

И, наконец, на Tubi доступен всего один сезон «Холостяка», но он очень захватывающий. Это 22-й сезон с Ари Луендиком-младшим в главной роли. А самое главное, его можно смотреть бесплатно!



Не успели посмотреть все американские эпизоды «Холостяка»? 10play, бесплатный потоковый сервис австралийского телеканала Network Ten, транслирует все сезоны австралийского «Холостяка», так что у вас есть возможность еще больше времени провести с «Холостяком».