Где смотреть шоу «Холостяк-2023»
Где смотреть шоу «Холостяк-2023»
Внимание! 27-й сезон реалити-шоу «Холостяк» уже скоро выйдет на экраны! Если вы не хотите пропустить ни одной минуты этой полной страстей драмы, читайте дальше, чтобы узнать, как каждую неделю смотреть новый эпизод The Bachelor в 2023 году.
О чем шоу «Холостяк»?
«Холостяк» — это реалити-шоу о свиданиях, в котором Холостяк встречается с женщинами и выбирает из их числа ту, которая станет его женой. Участницы выбывают из шоу каждую неделю до финала сезона, когда Холостяк признается в любви финалистке и делает ей предложение. Огромный успех программы привел к появлению нескольких спин-оффов, включая шоу «Холостячка» и «Холостяк в раю».
Холостяком в новом сезоне будет никто иной, как Зак Шаллкросс, который стал вторым претендентом на руку Рейчел Реккиа в 19-м сезоне «Холостячки». В то же время, аналитик ESPN и участник «Холостяка» Джесси Палмер вернется в качестве ведущего шоу.
Когда выйдет 27-й сезон «Холостяка»?
27-й сезон «Холостяк» выйдет на экраны 23 января 2023 года в 20:00 по восточному времени (ET). Премьерный эпизод будет длиться два часа, а последующие эпизоды будут выходить в одно и то же время каждую неделю.
Где можно посмотреть 27-й сезон «Холостяка» онлайн?
Шоу «Холостяк-2023» будет транслироваться на канале ABC каждый понедельник в 20:00 по восточному времени, начиная с 23 января. Вы также сможете смотреть шоу с помощью таких беспроводных сервисов, как Hulu + Live TV, fuboTV, YouTube TV или Sling TV. А на следующий день послев выхода в эфир на обычном Hulu.
Смотрите шоу «Холостяк-2023» бесплатно на ABC
ABC транслируется бесплатно в США. Вы можете смотреть шоу онлайн на сайте abc.com или в приложении ABC — хотя для этого вам потребуется предоставить данные о наличии американской подписки на кабельное или спутниковое телевидение или на беспроводной сервис. У вас нет кабельного телевидения? Читайте далее, чтобы узнать о других способах смотреть шоу онлайн.
Смотрите шоу «Холостяк-2023» на Hulu
Hulu предлагает несколько вариантов просмотра шоу «Холостяк». Фанаты, предпочитающие смотреть эпизоды в прямом эфире, могут сделать это на Hulu с Live TV, где есть канал ABC. Все эпизоды можно будет также посмотреть на следующий день на обычном Hulu.
Hulu также предлагает семидневный бесплатный пробный период, но при регистрации нужно будет указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222) и данные банковской карты.
Смотрите 27-й сезон «Холостяка» на fuboTV
Хотя сервис fuboTV в первую очередь ориентирован на спортивных болельщиков, там есть несколько развлекательных каналов, таких как ABC. Это еще один способ смотреть все эпизоды шоу в прямом эфире, и данный сервис предлагает семидневный бесплатный пробный период. Но, возможно, потребуется ввести действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите «Холостяка» онлайн на YouTube TV
YouTube TV транслирует телеканал ABC и предлагает семидневный бесплатный пробный период. Обратите внимание, что для доступа к сервису может потребоваться ввести действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Как смотреть «Холостяка» онлайн на Sling TV
Еще одна популярная альтернатива кабельному телевидению — сервис Sling TV, который предлагает разнообразный контент, в том числе фильмы по требованию, прямые спортивные трансляции и ТВ-шоу. Однако Sling TV не предлагает бесплатный пробный период и при регистрации может потребоваться указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Кто такой холостяк Зак Шалкросс?
Двадцатишестилетнего руководителя IT-компании из Калифорнии, Зака Шаллкросса, можно описать как «безнадежного романтика» с «огромным сердцем, которое он готов отдать навсегда правильной женщине». Он также был участником последнего сезона шоу «Холостячка», где боролся за сердце Рейчел Реккиа.
Хотя Зак дошел до финала, он в конечном итоге покинул шоу после скандального ночного свидания. Теперь Зак получит второй шанс на любовь в качестве нового Холостяка!
Кто примет участие в шоу «Холостяк-2023»?
В 27-м сезоне «Холостяка» за любовь Зака будут бороться 32 женщины со всей Америки. Вот полный список участниц шоу «Холостяка» 27-го сезона:
Алисса, 26 лет, из Джорджии
Анастасия, 30 лет, из Мэриленда
Ариэль, 28 лет, из Нью-Йорка
Бейли, 27 лет, из Теннесси
Брианна, 24 года, из Нью-Джерси
Бруклин, 25 лет, из Техаса
Кара, 27 лет, из Пенсильвании
Кэтрин, 26 лет, из Нью-Йорка
Черити, 26 лет, из Джорджии
Кристина, 26 лет, из Теннесси
Давия, 25 лет, из Южной Каролины
Габриэлла, 26 лет, из Вермонта
Женевьева, 26 лет, из Мэриленда
Грир, 25 лет, из Техаса
Холланд, 24 года, из Флориды
Джессика, 23 года, из Флориды
Кейтлин, 27 лет, из Онтарио, Канада
Кэтрин, 26 лет, из Флориды
Кимберли, 30 лет, из Калифорнии
Кайли, 25 лет, из Северной Каролины
Леха, 29 лет, из Флориды
Мэдисон, 26 лет, из Северной Дакоты
Мерседес, 24 года, из Айовы
Оливия Л**.**, 24 года, из Нью-Йорка
Оливия М**.**, 25 лет, из Огайо
Ребекка, 25 лет, из Калифорнии
Слоан, 24 года, из Техаса
Соня, 29 лет, из Нью-Йорка
Ванесса Д**.**, 23 года, из Луизианы
Ванесса Е**.**, 26 лет, из Аризоны
Виктория, 30 лет, из Техаса
Виктория, 28 лет, из Иллинойса
Где можно посмотреть все сезоны «Холостяка»?
К сожалению, вы не найдете ни одной платформы, которая бы транслировала все сезоны «Холостяка». Многие популярные потоковые сервисы предлагают по несколько сезонов:
Amazon Prime Video предлагает больше всего сезонов «Холостяка»: сезоны с 13-го по 26-й можно приобрести как по эпизодам, так и по сезонам.
На Hulu выбор более скромный: зрителям доступны 14-й, 15-й, 16-й, 20-й, 22-й и 23-й сезоны.
На HBO Max представлены три последних сезона «Холостяка»: 21-й сезон (Ник Виалл), 24-й сезон (Питер Вебер) и 25-й сезон (Мэтт Джеймс). Вы также можете посмотреть снятые в других странах спин-оффы главного сериала — от Австралии до Канады!
И, наконец, на Tubi доступен всего один сезон «Холостяка», но он очень захватывающий. Это 22-й сезон с Ари Луендиком-младшим в главной роли. А самое главное, его можно смотреть бесплатно!
Не успели посмотреть все американские эпизоды «Холостяка»? 10play, бесплатный потоковый сервис австралийского телеканала Network Ten, транслирует все сезоны австралийского «Холостяка», так что у вас есть возможность еще больше времени провести с «Холостяком».
Хотите глубже погрузиться во франшизу «Холостяк»?
Можно посмотреть (или пересмотреть) все сезоны шоу, а также узнать еще больше из подкастов Bachelor Nation (официальный сайт франшизы):
Подкаст «Bachelor Happy Hour» (Счастливый час холостяка) ведет бывшая «холостячка» Бекка Куфрин. Каждую неделю она приглашает разных гостей, и вы можете послушать обсуждения самых разных тем: от советов по отношениям до сочных подробностей шоу, которые остались за кадром.
Звездами подкаста «Click Bait with Bachelor Nation» стали любимцы фанатов «Холостяка» Наташа Паркер, Тайшия Адамс и Джо Амабиль. Они обсуждают самые невероятные истории, события и заголовки поп-культуры прошедшей недели.
Ведущими подкаста «Talking It Out» (Обсудим это) являются бывшие участники шоу «Холостячка» Майк Джонсон и Брайан Абасоло, которые шутят и размышляют на тему жизни и любви с гостями, которые также принимали участие в различных шоу франшизы «Холостяк».
Как выглядят «идеальные» холостяк и холостячка? Сколько в среднем длятся отношения в шоу «Холостяк»? Неужели пары действительно живут долго и счастливо после съемок? Все ответы вы найдете в нашем подробном обзоре последних 12 лет шоу «Холостяк».
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