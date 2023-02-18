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Где смотреть шоу «Пожалуй, ты!» онлайн

Где смотреть «Пожалуй, ты!» онлайн Где смотреть шоу «Пожалуй, ты!» онлайн

Ожидание закончилось — реалити-шоу «Пожалуй, ты!» (англ. Are You the One?) снова выходит в эфир. Вас ожидает очередной хаотичный сезон с высокими ставками. Читайте дальше, чтобы узнать как смотреть 9-й сезон шоу онлайн!

О чем шоу «Пожалуй, ты!»?

«Пожалуй, ты!» | Официальный трейлер | Paramount+

Американское реалити-шоу о свиданиях «Пожалуй, ты!» собирает на роскошном курорте группу одиноких людей, которые ищут свою любовь. Но есть и изюминка: для каждого из них тайно подобрана пара из группы, и чтобы выиграть денежный приз в миллион долларов, они должны помочь друг другу найти свою «идеальную пару».

Не обойдется и без драмы: на пути участников будет множество испытаний, которые помогут им найти свои половинки. Сможете ли вы вместе с участниками правильно угадать, кто кому подходит?

Фотография из шоу «Пожалуй, ты!»

Когда выйдет в эфир 9-й сезон шоу «Пожалуй, ты!»?

Премьера 9-го сезона шоу «Пожалуй, ты!» состоялась в среду, 18 января 2023 года, в 11:00 МСК. Новые эпизоды выходят в эфир еженедельно в одно и то же время. Всего в новом сезоне будет 10 эпизодов.

Где смотреть шоу «Пожалуй, ты!»

Новый сезон шоу «Пожалуй, ты!» транслируется на Paramount+ вместо канала MTV, который показывал предыдущие сезоны. Некоторые из прошлых сезонов всё еще можно посмотреть на онлайн-платформе MTV или через Hulu и Netflix.

Логотип Paramount+

Смотрите 9-й сезон «Пожалуй, ты!» на Paramount+

Paramount+ — это новый дом для шоу «Пожалуй, ты!», новые эпизоды которого выходят каждую среду. Любители телешоу, конечно же, оценят, что на платформе также можно посмотреть и другие сезоны, в числе которых 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 7-й и 8-й. Канал предоставляет семидневный бесплатный пробный период!

Логотип MTV

Смотрите прошлые сезоны «Пожалуй, ты!» на MTV

Шоу «Пожалуй, ты!» изначально транслировалось на американском кабельном канале MTV, и там всё еще можно посмотреть сезоны 1, 2, 4, 6, 7 и 8. Прошлые сезоны можно смотреть онлайн на сайте mtv.com или в приложении MTV, хотя для этого вам потребуется предоставить данные о наличии американской подписки на кабельное или спутниковое телевидение или на беспроводной сервис.

Логотип Hulu.

Смотрите прошлые сезоны «Пожалуй, ты!» на Hulu

На Hulu вы сможете посмотреть только 3 сезона шоу «Пожалуй, ты!»: 1-й, 7-й и 8-й. Тем не менее, Hulu предлагает бесплатный пробный период на один месяц, благодаря чему у вас наверняка будет достаточно времени, чтобы просмотреть все предложенные эпизоды и не только!

Логотип Vudu.

Как смотреть прошлые сезоны «Пожалуй, ты!» на Vudu

Предпочитаете смотреть только избранные эпизоды шоу «Пожалуй, ты!»? Vudu отлично подходит для этой цели, и здесь можно посмотреть за плату сезоны со 2-го по 8-й! Регистрация на сервисе совершенно бесплатна, и вы можете купить как отдельные эпизоды, так и сезоны целиком.

Участники 9-го сезона шоу «Пожалуй, ты!»

Участники 9-го сезона шоу «Пожалуй, ты!»

Помимо новаторского восьмого сезона шоу, в котором участвовали 16 представителей ЛГБТК+, в шоу «Пожалуй, ты!» обычно равное количество мужчин и женщин. Девятый сезон не стал исключением, хотя впервые в шоу собрались участники со всего мира. Вот список всех участников 9-го сезона шоу «Пожалуй, ты!»:

Женщины

  • Анисса, из США,

  • Брук, из США,

  • Киара, из США,

  • Кортни, из Великобритании,

  • Даниэль, из США,

  • Дью, из Испании,

  • Джорданн, из США,

  • Джулия-Рут, из Новой Зеландии,

  • Мийнтье, из Нидерландов,

  • Розалин, из Ирландии,

  • Тейлор, из США.

Мужчины

  • Акель, из США,

  • Брендан, из Австралии,

  • Клейтон, из Австралии,

  • Эдуардо, из США,

  • Хамуди, из Новой Зеландии,

  • Лео, из США,

  • Майкл, из Великобритании,

  • Натан, из Великобритании,

  • Оливер, из Великобритании,

  • Шамаль, из Великобритании,

  • Уильям, из США.

ЧаВо о шоу «Пожалуй, ты!»

Где можно посмотреть 5-й сезон шоу «Пожалуй, ты!»?
Платят ли участникам шоу «Пожалуй, ты!»?
Шоу «Пожалуй, ты!» поставлено по сценарию?
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