Где смотреть «Пожалуй, ты!» онлайн Где смотреть шоу «Пожалуй, ты!» онлайн
Ожидание закончилось — реалити-шоу «Пожалуй, ты!» (англ. Are You the One?) снова выходит в эфир. Вас ожидает очередной хаотичный сезон с высокими ставками. Читайте дальше, чтобы узнать как смотреть 9-й сезон шоу онлайн!
О чем шоу «Пожалуй, ты!»?
Американское реалити-шоу о свиданиях «Пожалуй, ты!» собирает на роскошном курорте группу одиноких людей, которые ищут свою любовь. Но есть и изюминка: для каждого из них тайно подобрана пара из группы, и чтобы выиграть денежный приз в миллион долларов, они должны помочь друг другу найти свою «идеальную пару».
Не обойдется и без драмы: на пути участников будет множество испытаний, которые помогут им найти свои половинки. Сможете ли вы вместе с участниками правильно угадать, кто кому подходит?
Когда выйдет в эфир 9-й сезон шоу «Пожалуй, ты!»?
Премьера 9-го сезона шоу «Пожалуй, ты!» состоялась в среду, 18 января 2023 года, в 11:00 МСК. Новые эпизоды выходят в эфир еженедельно в одно и то же время. Всего в новом сезоне будет 10 эпизодов.
Где смотреть шоу «Пожалуй, ты!»
Новый сезон шоу «Пожалуй, ты!» транслируется на Paramount+ вместо канала MTV, который показывал предыдущие сезоны. Некоторые из прошлых сезонов всё еще можно посмотреть на онлайн-платформе MTV или через Hulu и Netflix.
Смотрите 9-й сезон «Пожалуй, ты!» на Paramount+
Paramount+ — это новый дом для шоу «Пожалуй, ты!», новые эпизоды которого выходят каждую среду. Любители телешоу, конечно же, оценят, что на платформе также можно посмотреть и другие сезоны, в числе которых 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 7-й и 8-й. Канал предоставляет семидневный бесплатный пробный период!
Смотрите прошлые сезоны «Пожалуй, ты!» на MTV
Шоу «Пожалуй, ты!» изначально транслировалось на американском кабельном канале MTV, и там всё еще можно посмотреть сезоны 1, 2, 4, 6, 7 и 8. Прошлые сезоны можно смотреть онлайн на сайте mtv.com или в приложении MTV, хотя для этого вам потребуется предоставить данные о наличии американской подписки на кабельное или спутниковое телевидение или на беспроводной сервис.
Смотрите прошлые сезоны «Пожалуй, ты!» на Hulu
На Hulu вы сможете посмотреть только 3 сезона шоу «Пожалуй, ты!»: 1-й, 7-й и 8-й. Тем не менее, Hulu предлагает бесплатный пробный период на один месяц, благодаря чему у вас наверняка будет достаточно времени, чтобы просмотреть все предложенные эпизоды и не только!
Как смотреть прошлые сезоны «Пожалуй, ты!» на Vudu
Предпочитаете смотреть только избранные эпизоды шоу «Пожалуй, ты!»? Vudu отлично подходит для этой цели, и здесь можно посмотреть за плату сезоны со 2-го по 8-й! Регистрация на сервисе совершенно бесплатна, и вы можете купить как отдельные эпизоды, так и сезоны целиком.
Участники 9-го сезона шоу «Пожалуй, ты!»
Помимо новаторского восьмого сезона шоу, в котором участвовали 16 представителей ЛГБТК+, в шоу «Пожалуй, ты!» обычно равное количество мужчин и женщин. Девятый сезон не стал исключением, хотя впервые в шоу собрались участники со всего мира. Вот список всех участников 9-го сезона шоу «Пожалуй, ты!»:
Женщины
Анисса, из США,
Брук, из США,
Киара, из США,
Кортни, из Великобритании,
Даниэль, из США,
Дью, из Испании,
Джорданн, из США,
Джулия-Рут, из Новой Зеландии,
Мийнтье, из Нидерландов,
Розалин, из Ирландии,
Тейлор, из США.
Мужчины
Акель, из США,
Брендан, из Австралии,
Клейтон, из Австралии,
Эдуардо, из США,
Хамуди, из Новой Зеландии,
Лео, из США,
Майкл, из Великобритании,
Натан, из Великобритании,
Оливер, из Великобритании,
Шамаль, из Великобритании,
Уильям, из США.
ЧаВо о шоу «Пожалуй, ты!»
Где можно посмотреть 5-й сезон шоу «Пожалуй, ты!»?
Пятый сезон шоу «Пожалуй, ты!» не так-то просто посмотреть, и на то есть веская причина. Этот сезон был единственным, когда призовой фонд не был выигран. Считается, что продюсеры «подстроили» всё так, чтобы участники не смогли выиграть, и, по слухам, даже скрыли инцидент на почве расизма и сексуальное принуждение на съемочной площадке.
На данный момент 5-й сезон «Пожалуй, ты!» лучше всего смотреть на Vudu, где можно купить шоу по эпизодам или по сезонам.
Платят ли участникам шоу «Пожалуй, ты!»?
По некоторым данным, участники шоу «Пожалуй, ты!» получают за участие в шоу небольшое вознаграждение в размере примерно 2 тыс. долларов США.
Шоу «Пожалуй, ты!» поставлено по сценарию?
Как и большинство реалити-шоу, «Пожалуй, ты!» изобилует драматическими моментами, что заставило зрителей усомниться в подлинности реакций. Однако многие участники официально заявили, что шоу не снимается по сценарию и «всё именно так, как кажется».
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