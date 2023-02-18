Где смотреть шоу «Пожалуй, ты!» онлайн

Американское реалити-шоу о свиданиях «Пожалуй, ты!» собирает на роскошном курорте группу одиноких людей, которые ищут свою любовь. Но есть и изюминка: для каждого из них тайно подобрана пара из группы, и чтобы выиграть денежный приз в миллион долларов, они должны помочь друг другу найти свою «идеальную пару».

Не обойдется и без драмы: на пути участников будет множество испытаний, которые помогут им найти свои половинки. Сможете ли вы вместе с участниками правильно угадать, кто кому подходит?