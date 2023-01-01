«Империю гламура» можно назвать эквивалентом реалити-шоу «Безумно богатые азиаты». В центре сюжета — группа богатых людей из Восточной и Юго-Восточной Азии, и шоу рассказывает об их образе жизни, отношениях и всех их взлетах и падениях. «Империя гламура: Нью-Йорк», спин-офф снятого в Лос-Анджелесе сериала, распространяет их влияние еще дальше, привезя новый состав богачей в «Большое яблоко».