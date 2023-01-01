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Где и как смотреть шоу «Империя гламура: Нью-Йорк»

Где смотреть шоу «Империя гламура: Нью-Йорк»

Где смотреть шоу «Империя гламура: Нью-Йорк»

После мегауспеха реалити-шоу «Империя гламура» (англ. Bling Empire), похоже, мы снова станем свидетелями роскошного образа жизни и восхитительной драмы, на этот раз в городе, который никогда не спит.

О чем шоу «Империя гламура: Нью-Йорк»?

«Империя гламура: Нью-Йорк» | Официальный ролик | Netflix

«Империю гламура» можно назвать эквивалентом реалити-шоу «Безумно богатые азиаты». В центре сюжета — группа богатых людей из Восточной и Юго-Восточной Азии, и шоу рассказывает об их образе жизни, отношениях и всех их взлетах и падениях. «Империя гламура: Нью-Йорк», спин-офф снятого в Лос-Анджелесе сериала, распространяет их влияние еще дальше, привезя новый состав богачей в «Большое яблоко».

Как и где смотреть шоу «Империя гламура: Нью-Йорк»

Когда выйдет шоу «Империя гламура: Нью-Йорк»?

Премьера реалити-шоу «Империя гламура: Нью-Йорк» состоится в пятницу, 20 января 2023 года.

Netflix

Как посмотреть все эпизоды «Империи гламура: Нью-Йорк»

Нью-Йоркские серии «Империи гламура» доступны исключительно на Netflix.

Кто примет участие в шоу «Империя гламура: Нью-Йорк»?

1 сезон шоу «Империя гламура: Нью-Йорк» | Официальный тизер | Netflix

Актерский состав состоит из знакомых и новых лиц, но фокус остается на ультраэлитных азиатах. Вот кого вы сможете увидеть:

  • Дороти Ванг, актер и предприниматель;

  • Стивен Хунг, предприниматель и бизнесмен, муж Деборы Вальдес-Хунг;

  • Дебора Вальдес-Хунг, адвокат и бизнесвумен, жена Стивена Хунга;

  • Тина Люн, модель, блогер и стилист;

  • Ричард Чанг, директор по развитию и филантроп, партнер Вики;

  • Вика, любительница путешествий, партнер Ричарда Чанга;

  • Линн Бан, дизайнер ювелирных изделий;

  • Блейк Эбби, главный редактор

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