Где смотреть шоу «Империя гламура: Нью-Йорк»
Где смотреть шоу «Империя гламура: Нью-Йорк»
После мегауспеха реалити-шоу «Империя гламура» (англ. Bling Empire), похоже, мы снова станем свидетелями роскошного образа жизни и восхитительной драмы, на этот раз в городе, который никогда не спит.
О чем шоу «Империя гламура: Нью-Йорк»?
«Империю гламура» можно назвать эквивалентом реалити-шоу «Безумно богатые азиаты». В центре сюжета — группа богатых людей из Восточной и Юго-Восточной Азии, и шоу рассказывает об их образе жизни, отношениях и всех их взлетах и падениях. «Империя гламура: Нью-Йорк», спин-офф снятого в Лос-Анджелесе сериала, распространяет их влияние еще дальше, привезя новый состав богачей в «Большое яблоко».
Когда выйдет шоу «Империя гламура: Нью-Йорк»?
Премьера реалити-шоу «Империя гламура: Нью-Йорк» состоится в пятницу, 20 января 2023 года.
Как посмотреть все эпизоды «Империи гламура: Нью-Йорк»
Нью-Йоркские серии «Империи гламура» доступны исключительно на Netflix.
Кто примет участие в шоу «Империя гламура: Нью-Йорк»?
Актерский состав состоит из знакомых и новых лиц, но фокус остается на ультраэлитных азиатах. Вот кого вы сможете увидеть:
Дороти Ванг, актер и предприниматель;
Стивен Хунг, предприниматель и бизнесмен, муж Деборы Вальдес-Хунг;
Дебора Вальдес-Хунг, адвокат и бизнесвумен, жена Стивена Хунга;
Тина Люн, модель, блогер и стилист;
Ричард Чанг, директор по развитию и филантроп, партнер Вики;
Вика, любительница путешествий, партнер Ричарда Чанга;
Линн Бан, дизайнер ювелирных изделий;
Блейк Эбби, главный редактор
Фанаты реалити-шоу, не пропустите!
Нравится жанр реалити-шоу? Смотрите любимые серии защищенно и в потрясающем качестве HD с ExpressVPN. Попробуйте уже сегодня без всякого риска благодаря 30-дневной гарантии возврата денег!