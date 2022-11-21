Где смотреть шоу «Под палубой»
Все на борт! Начался 10 сезон «Под палубой», который некоторые называют самым шокирующим сезоном этого реалити-шоу. Здесь вы узнаете, как посмотреть каждый эпизод «Под палубой» онлайн.
О чем шоу «Под палубой»?
«Под палубой» — это телевизионное реалити-шоу, в котором можно наблюдать за жизнью и работой экипажа роскошной суперъяхты во время круизов. Каждый член экипажа корабля выполняет свою роль, каждому из них нужно лавировать между прихотями гостей и справляться с драмой внутри команды во время путешествия.
В 10-ом сезоне шоу «Под палубой» команда отправляется к берегам Сент-Люсии в Карибском море на борту самой большой в истории шоу моторной яхты Сент-Дэвид (длина палубы 60 метров). Ли Росбах по прозвищу Морской Жеребец снова станет капитаном судна, а Рейчел Харгров и Фрейзер Олеандр из 9-го сезона займут позиции шеф-повара и главного стюарда соответственно. Они проведут это путешествие с новой командой, в которую войдут: боцман Росс Макхарг, матросы Тони Дуарте, Кэти Глейзер и Бен Уиллоби, стюарды Хэйли Де Сола Пинто, Алисса Хамбер и Камил Лам.
Когда выходит 10 сезон «Под палубой»?
Премьера 10-го сезона шоу «Под палубой» состоялась в понедельник 21 ноября (8 вечера по восточному времени США). Новые эпизоды выходят раз в неделю в то же время. В прошлых сезонах было в среднем по 15 эпизодов в каждом.
Где можно посмотреть онлайн все сезоны «Под палубой»?
Шоу «Под палубой» можно посмотреть онлайн на стриминговых платформах Bravo TV, Hayu, Peacock, fuboTV, YouTube TV и Sling TV. Вот инструкции о том, как смотреть на каждом сервисе.
Смотрите «Под палубой» на Bravo
Базовую кабельную сеть Bravo TV можно назвать домом шоу «Под палубой». Вы можете смотреть все новые эпизоды о время премьеры, если пользуетесь Roku или ТВ, а также посмотреть эпизоды на следующий день после трансляции в приложении или на веб-сайте. Нет кабельного телевидения? Читайте дальше, чтобы узнать о других вариантах.
Смотрите «Под палубой» на Hayu
Сервис Hayu, владельцем которого является компания NBCUniversal, ― это настоящий рай для любителей шоу и сериалов, живущих за пределами США. На Hayu вы найдете все сезоны реалити-шоу «Под палубой», включая премьерный сезон, а новые зрители могут воспользоваться семидневным бесплатным пробным периодом.
В настоящее время сервис Hayu доступен только в следующих странах: Великобритания, Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Гонконг, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Филиппины, Португалия, Сингапур, Испания и Швеция.
Смотрите «Под палубой» на Peacock
Новые эпизоды 10-го сезона шоу «Под палубой» будут доступны к просмотру на сервисе Peacock на следующий день после премьеры на Bravo TV. Это доступный вариант для тех, кто хочет сразу посмотреть все предыдущие сезоны шоу на Peacock, а также смотерть онлайн-трансляции спортивных матчей, блокбастеры, другие реалити-шоу (например, «Шеф-повар», «Настоящие домохозяйки» и «Семейство Кардашян»). Новым зрителям также предлагается семидневный бесплатный пробный период.
Смотрите «Под палубой» на fuboTV
Американская стриминговая платформа fuboTV больше известна трансляциями спортивных событий, но здесь также есть библиотека сериалов и других каналов. Это еще один вариант, где можно посмотреть новые серии шоу «Под палубой» онлайн. Здесь также есть бесплатный семидневный пробный период. Вы можете смотреть онлайн одновременно на 10 устройствах!
Смотрите «Под палубой» на YouTube TV
Собственная альтернатива кабельному телевидению от компании YouTube, YouTube TV, — еще один беспроводной сервис, где можно смотреть телепередачи со 100+ популярных кабельных каналов. Вы можете открыть канал Bravo и посмотреть все сезоны шоу «Под палубой» на нем. Здесь также есть пятидневный бесплатный пробный период.
Смотрите 10 сезон «Под палубой» на Sling
Для тех, у кого нет кабельного телевидения в США, сервис Sling TV стал популярным беспроводным контент-провайдером, где можно найти сотни телевизионных каналов, включая Bravo. Вам понадобится подписка Sling Blue или Sling Orange & Blue, чтобы смотреть онлайн канал Bravo и все 10 сезонов реалити-шоу «Под палубой» на нем.
Часто задаваемые вопросы
Где можно посмотреть «Под палубой» бесплатно?
Шоу «Под палубой» доступно на многих стриминговых платформах, включая Hayu, fuboTV, Peacock, YouTube TV и Sling TV. Они не бесплатные, но все предлагают бесплатный пробный период, которым вы сможете воспользоваться!
Как мне посмотреть «Под палубой» в Великобритании?
Лучшим вариантом для вас станет стриминговый сервис Hayu, который доступен в Великобритании. Подписка на Hayu стоит примерно £5 (фунтов стерлингов) в месяц. Здесь есть 7-дневный бесплатный пробный период, а также широкий выбор других реалити-шоу.
В каком порядке лучше смотреть шоу «Под палубой»?
Кроме основных сезонов реалити-шоу «Под палубой» есть еще несколько спин-оффов: «Под палубой: Средиземноморье», «Под палубой: парусная яхта» и премьера уходящего года «Под палубой: приключение» (сезон начал выходить на канале Bravo в ноябре 2022 года). Не обязательно смотреть все сезоны, но если сделать это по порядку, у вас будет больше информации о знакомых участниках. Вот хронологический порядок выхода всех сезонов шоу «Под палубой».
«Под палубой», сезон 1
«Под палубой», сезон 2
«Под палубой», сезон 3
«Под палубой: Средиземноморье», сезон 1
«Под палубой», сезон 4
«Под палубой: Средиземноморье», сезон 2
«Под палубой», сезон 5
«Под палубой: Средиземноморье», сезон 3
«Под палубой», сезон 6
«Под палубой: Средиземноморье», сезон 4
«Под палубой», сезон 7
«Под палубой: парусная яхта», сезон 1
«Под палубой: Средиземноморье», сезон 5
«Под палубой», сезон 8
«Под палубой: парусная яхта», сезон 2
«Под палубой: Средиземноморье», сезон 6
«Под палубой», сезон 9
«Под палубой», сезон 10
Могу ли я посмотреть «Под палубой» на Netflix?
Шоу «Под палубой» в настоящее время недоступно на Netflix. При этом сервис Netflix предлагает множество других реалити-шоу, которые можно смотреть сразу сезонами: например, «Империя гламура», «Продажи с видом на закат» и «Слепая любовь».
Могу ли я посмотреть «Под палубой» на Discovery Plus?
В настоящее время шоу «Под палубой» нет на Discovery+, но вы можете посмотреть здесь другие реалити-шоу, например, «Виза невесты. Виза жениха», «Охотники за домами» и «Смертельный улов».
Могу ли я посмотреть «Под палубой» на Hulu?
Шоу «Под палубой» нет на сервисе Hulu, но здесь есть огромная библиотека других реалити-шоу, включая «Королевские гонки Ру Пола», «Холостяк» и «Выживший».
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