Смотрите «Под палубой» на Hayu

Сервис Hayu, владельцем которого является компания NBCUniversal, ― это настоящий рай для любителей шоу и сериалов, живущих за пределами США. На Hayu вы найдете все сезоны реалити-шоу «Под палубой», включая премьерный сезон, а новые зрители могут воспользоваться семидневным бесплатным пробным периодом.

В настоящее время сервис Hayu доступен только в следующих странах: Великобритания, Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Гонконг, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Филиппины, Португалия, Сингапур, Испания и Швеция.