Смотрите «Настоящие домохозяйки из Майами» на Hayu

Если вы находитесь не в США, то стриминговый сервис Hayu станет отличным вариантом для просмотра всех новых эпизодов шоу «Настоящие домохозяйки из Майами». Новые эпизоды появляются на Hayu через день после премьеры в США, а новые зрители могут воспользоваться семидневным бесплатным пробным периодом.

В настоящее время сервис Hayu доступен только в следующих странах: Великобритания, Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Гонконг, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Филиппины, Португалия, Сингапур, Испания и Швеция.