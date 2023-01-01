Смотрите шоу «Настоящие домохозяйки из Майами»
Встречайте 5-ый сезон реалити-шоу «Настоящие домохозяйки из Майами», полный отменной драмы. Неважно, давно ли вы следите за франшизой «Настоящие домохозяйки» или только познакомились с ней, мы расскажем о всех способах посмотреть это шоу.
О чем шоу «Настоящие домохозяйки из Майами»?
Это шоу — часть франшизы «Настоящие домохозяйки», только его снимают в Майами. Основные героини шоу — шесть богатых женщин с роскошным образом жизни и сильными, зачастую конфликтными характерами. Другими словами, конкурентной борьбы и драмы здесь не занимать: отличная рекомендация для тех, кому понравились шоу «Семейства Кардашьян» и «Продажи с видом на закат».
Когда выходит 5 сезон «Настоящие домохозяйки из Майами»?
Первые четыре эпизода 5 сезона шоу «Настоящие домохозяйки из Майами» вышли 8 декабря 2022 года, а каждый новый эпизод выходит раз в неделю в четверг.
Где можно посмотреть «Настоящие домохозяйки из Майами» онлайн?
5 сезон шоу «Настоящие домохозяйки из Майами» доступен к просмотру на сервисах Bravo TV, Peacock и Hayu.
Смотрите «Настоящие домохозяйки из Майами» на Bravo
Американская базовая кабельная сеть Bravo TV предлагает к просмотру все эпизоды шоу «Настоящие домохозяйки из Майами», включая вышедшие сезоны. Вы можете смотреть все новые эпизоды во время премьеры, если пользуетесь Roku или ТВ, а также посмотреть эпизоды на следующий день после трансляции в приложении или на веб-сайте.
Смотрите «Настоящие домохозяйки из Майами» на Peacock
Как и на сервисе Bravo, все сезоны шоу «Настоящие домохозяйки из Майами» (включая 5 сезон) есть на Peacock. Это доступный вариант для тех, кто хочет сразу посмотреть все предыдущие сезоны «Настоящие домохозяйки из Майами», а новым зрителям предлагается семидневный бесплатный пробный период.
Смотрите «Настоящие домохозяйки из Майами» на Hayu
Если вы находитесь не в США, то стриминговый сервис Hayu станет отличным вариантом для просмотра всех новых эпизодов шоу «Настоящие домохозяйки из Майами». Новые эпизоды появляются на Hayu через день после премьеры в США, а новые зрители могут воспользоваться семидневным бесплатным пробным периодом.
В настоящее время сервис Hayu доступен только в следующих странах: Великобритания, Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Гонконг, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Филиппины, Португалия, Сингапур, Испания и Швеция.
Кто играет в шоу «Настоящие домохозяйки из Майами»?
Среди звезд нового сезона шоу «Настоящие домохозяйки из Майами» много знакомых лиц: Герди Абраира, Лиза Хохштейн, Юлия Лемигова, Николь Мартин, Алексия Непола и Ларса Пиппен, которые снова выступают в роли привилегированных домохозяек. На этот раз подругами стали Кики Барт, Адриана де Моура и Марисол Паттон.
Часто задаваемые вопросы
Есть ли «Настоящие домохозяйки из Майами» на Hulu?
Вы можете посмотреть новые эпизоды шоу на Bravo через сервис Hulu+ Live TV, который является отдельным от Hulu стриминговым сервисом. Все предыдущие сезоны шоу «Настоящие домохозяйки из Майами» доступны на Hulu+ Live TV по запросу.
Есть ли «Настоящие домохозяйки из Майами» на Amazon Prime?
Нового сезона шоу «Настоящие домохозяйки из Майами» нет на Amazon Prime Video, зато есть все предыдущие.
Шоу «Настоящие домохозяйки из Майами» снимается по сценарию?
Сами домохозяйки и даже продюсеры Bravo готовы поклясться, что все в шоу происходит без сценария. При этом все участники встречаются с продюсерами до съемок, чтобы обсудить, что происходит в их жизни. И все же нам кажется, что все волнующие события на экране неподдельны!
Сколько лет Алексии из «Настоящих домохозяек из Майами»?
Алексия Непола, одна из звезд шоу, родилась 3 мая 1967 года, то есть сейчас ей 55 лет. А вот возраст остальных участниц шоу:
Герди Абраира — 43 года;
Ларса Пиппен — 48 лет;
Юлия Лемигова — 50 лет;
Лиза Хохштейн — 40 лет;
Николь Мартин — 37 лет.
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