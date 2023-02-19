Одно из самых популярных ответвлений франшизы «Настоящие домохозяйки», «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси», показывает жизнь нескольких обеспеченных женщин, проживающих в Нью-Джерси. Они лавируют между событиями своей роскошной жизни и непростыми личными отношениями в фирменном стиле Нью-Джерси, который заставил бы нервничать даже Тони Сопрано. Скандальные разводы, финансовые потрясения, новые альянсы с заклятыми подругами, — драма так и сочится с экрана!

Франшиза «Настоящие домохозяйки» началась с реалити-шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж». Благодаря ошеломительному успеху этого шоу у него появилось несколько спин-оффов и клонов, включая «Настоящих домохозяек из Майами», «Настоящих домохозяек из Беверли-Хиллз», «Настоящих домохозяек из Атланты» и многих других.