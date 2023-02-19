Где смотреть «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» Где смотреть шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси»
Фанаты реалити-франшизы «Настоящие домохозяйки», готовьтесь: «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» возвращаются в 13 сезоне, полном драмы! Вот все способы посмотреть 13 сезон этого шоу.
О чем шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси»?
Одно из самых популярных ответвлений франшизы «Настоящие домохозяйки», «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси», показывает жизнь нескольких обеспеченных женщин, проживающих в Нью-Джерси. Они лавируют между событиями своей роскошной жизни и непростыми личными отношениями в фирменном стиле Нью-Джерси, который заставил бы нервничать даже Тони Сопрано. Скандальные разводы, финансовые потрясения, новые альянсы с заклятыми подругами, — драма так и сочится с экрана!
Франшиза «Настоящие домохозяйки» началась с реалити-шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж». Благодаря ошеломительному успеху этого шоу у него появилось несколько спин-оффов и клонов, включая «Настоящих домохозяек из Майами», «Настоящих домохозяек из Беверли-Хиллз», «Настоящих домохозяек из Атланты» и многих других.
Дата премьеры 13 сезона шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси»
Премьера 13 сезона шоу состоялась во вторник 7 февраля 2023 года в 21:00 по американскому восточному времени (ET) с продолжительного 75-минутного эпизода. Последующие эпизоды выходят каждую неделю в то же время. Пока нет точной информации, насколько длинным будет этот сезон. В прошлых сезонах было по 15-19 эпизодов.
Где можно посмотреть онлайн «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси»?
Вы сможете посмотреть 13 сезон шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» онлайн на Bravo TV, Peacock и Hayu. Также на сервисе 7plus есть пара прошлых сезонов, которые можно смотреть онлайн бесплатно!
Как смотреть 13 сезон на Bravo
На сайте американской базовой кабельной сети Bravo TV вы найдете 13 сезон шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси», а также избранные клипы из всех вышедших сезонов. Если вы используете Roku или телевизор для просмотра, то сможете увидеть онлайн новые эпизоды в момент премьеры. Также вышедший эпизод можно посмотреть на следующий день в приложении или на сайте Bravo.
Смотрите «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» на Peacock
Новые эпизоды 13 сезона шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» становятся доступны на Peacock через день после премьеры на Bravo. А пока вы ждете следующий эпизод, можно посмотреть все предыдущие сезоны шоу! Также этот сервис предлагает семидневный бесплатный пробный период.
Как смотреть онлайн шоу на Hayu
Если вы живете не в США, то стриминговый сервис Hayu станет отличной площадкой, где можно посмотреть шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси». Новые эпизоды появляются на Hayu через день после премьеры в США, а по запросу вы сможете посмотреть здесь все вышедшие сезоны этого шоу. Новым пользователям доступен семидневный бесплатный пробный период.
В настоящее время сервис Hayu доступен только в следующих странах: Великобритания, Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Гонконг, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Филиппины, Португалия, Сингапур, Испания и Швеция.
Смотрите онлайн бесплатно вышедшие сезоны на 7plus
Хотите посмотреть вышедшие сезоны шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» бесплатно? Австралийский стриминговый сервис 7plus предоставит вам по запросу доступ к 6 и 8 сезонам на своем сайте. И да: смотреть можно абсолютно БЕСПЛАТНО после регистрации на сервисе!
Кто участвует в шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси»?
В 13 сезоне шоу «почетными» домохозяйками стали Долорес Катания, Тереза Джудиче, Мелисса Горга, Маргарет Джозефс и Дженнифер Айдын. Также появились две новые участницы — Даниэль Кабрал и Рейчел Фуда. Среди подруг мы увидим бывшую домохозяйку Джеки Гольдшнайдер и еще одну новую участницу франшизы — Дженнифер Фесслер.
ЧаВо: шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси»
Есть ли «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» на Hulu?
К сожалению, это шоу больше недоступно на Hulu. Проще всего посмотреть онлайн «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» будет на Bravo или Peacock.
Есть ли «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» на Netflix?
На Netflix нет никаких эпизодов этого шоу, но вы можете зайти на Peacock, чтобы посмотреть сразу все сезоны «Настоящих домохозяек Нью-Джерси»!
Где можно посмотреть все шоу франшизы «Настоящие домохозяйки»?
Сервис Bravo стал домом для этой франшизы, и вы сможете посмотреть практически все серии «Настоящих домохозяек» онлайн на Peacock.
Сейчас выходит 5 сезон «Настоящих домохозяек Майами», а позже в 2023 году обещают премьеру 14 сезона «Настоящих домохозяек Нью-Йорка», 13 сезона «Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз» и 17 сезона «Настоящих домохозяек округа Ориндж»!
Кто из «Настоящих домохозяек Нью-Джерси» сейчас разводится?
За время существования шоу было множество слухов о разводах участниц, но двумя самыми запоминающимися стали: развод Терезы и Джо Джудиче, развод Кэролайн и Франческо Расео. С тех пор Тереза нашла новую любовь и вышла замуж за бизнесмена Луиса «Луи» Руэласа в 2022 году.
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